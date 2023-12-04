«Динамо» прервало сказку Рахимова. Теперь команда Лички в чемпионской гонке

Худшие прогнозы не сбылись. После вчерашнего дневного снегопада погода в Москве нормализовалась. Да, всё так же холодно. Но хотя бы без осадков. И без диких морозов, которые частично прогнозировал Владимир Федотов, выступая за проведение матча с «Ростовом» в сугробах.

«Динамо» и «Рубин» вышли при температуре минус семь-восемь градусов, а заканчивали, вероятно, при минус 10. Но с точки зрения газона – никаких проблем. Поле справилось. С точки зрения комфорта болельщиков вопросов больше, однако несколько тысяч «ВТБ Арена» собрала.

Мы уже рассказывали про осенне-зимний феномен «Рубина». С октября в Казани словно решили – больше никаких поражений. И с того момента двигались на позитивной волне. Пять побед в шести матчах – просто чемпионский график. Но не менее крут и 0 пропущенных мячей. За два с небольшим месяца! Рашид Рахимов действительно собрал из имеющихся игроков что-то очень надёжное. И пользовался этим ресурсом на максимум. «Динамо» не проигрывало и вовсе с 23 сентября. Да, много ничьих и достаточно пропущенных мячей. Но с Казанью именно хозяева считались фаворитами. Ведь сейчас динамовцы – главный кандидат на то, чтобы стать третьей командой в чемпионской гонке. Нужно было подтверждать статус.

Ещё одно важное событие в жизни московского клуба – подписание нового контракта с Константином Тюкавиным, которое случилось в середине недели. Естественно, форвард был максимально заряжен. Появился в основе и почти сразу начал отрабатывать новое соглашение. Но, прежде чем его фамилия загорелась на табло, команды создали по одному хорошему моменту.

Сначала Бителло удивил всех, пробив со штрафного вместо навеса. Дюпин явно не ожидал, но всё равно потащил. Следом Дака мог красиво положить пяткой после передачи Кабутова, но Лещук справился. Пусть и неуклюже.

А дальше наступили секунды Тюкавина. Скопинцев, казалось, сделал совершенно обычный навес в штрафную, но мимо мяча пролетели все – защитники и вратарь. А мяч лёг точно на грудь Константину, который внёс его в ворота именно этой частью тела.

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Тюкавин забил уже в пятом матче подряд. Вот что значит обновление контракта. А для «Рубина» это был первый пропущенный мяч с 30 сентября. Неприятно.

При этом игра смотрелась. Никакого тотального преимущества у «Динамо» не было. Наоборот: бодро выглядели и те, и другие. На 35-й минуте казанцы и вовсе вывалились вчетвером на одного защитника, но Ранджелович уж очень бездарно воспользовался моментом, выбрав удар без розыгрыша. Мяч пролетел мимо. Рахимов после этого на эмоциях выбежал на поле.

После перерыва казанцы продолжили запарывать моменты. Чумич на 55-й минуте вывалился один на один с Лещуком, но не смог переиграть кипера. Было ещё несколько подходов, но на 82-й минуте Ваде, казалось, было тяжелее не забить. Но снова мимо – мяч в ворота хозяев просто не шёл.

После – «Рубин» выдохся. Просто не осталось сил бежать в атаку. Поэтому динамовцы в последние 10 минут матча могли забивать минимум три раза. Постоянно хотели довести до верного, но раз за разом неудачно. Если резюмировать, то это был матч упущенных моментов.

Однако «Динамо» всё равно победило и плотно подобралось к «Зениту». А до первого места всего четыре очка. Команда Марцела Лички теперь официально третий участник чемпионской гонки.