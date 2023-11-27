Лучшая оборона осени в РПЛ. Как команда Рахимова уже два месяца сушит всех

«Рубин» по праву заслуживает премию за преображение сезона. В начале августа казалось, что команде предстоит нелёгкая борьба за выживание с посредственными шансами. Сейчас – Казань уже в верхней половине таблицы и оторвалась от зоны прямого вылета на 13 очков. Отчасти это действительно связано с трансферами, которые случились под закрытие окна. Вада, хоть и играл поначалу в старте не всегда, приносит очки важными голами, Чумич здорово проявляет себя на позиции вингера, а Ранджеловичу Рашид Рахимов нашёл не самое очевидное место в центре поля.

Однако трансферы — это только часть дела, потому что в последней линии, к примеру, серьёзных изменений не случилось. Но если в начале сезона «Рубин» пропускал откровенно много, то с начала октября в шести матчах команда перестала допускать голы в свои ворота вовсе. В этом уже заключается хорошая работа Рахимова, который определённо заслуживает респекта за проявленную гибкость в кризисной ситуации (сами помните слухи о скорой отставке) и коррективы, внесённые в оборонительную работу команды.

Если коротко, основные игровые проблемы «Рубина» на старте сезона заключались в том, что:

команду хватало на полчаса искромётного прессинга и моментов, созданных в переходах. Дальше из Казани выпускали воздух — особенно проигрышно мощный прессинг смотрелся в условиях сильной жары, когда экономить силы на весь матч необходимо;

5-3-2 в обороне зачастую оставляли центр открытым для атаки. «Восьмёрки» вынуждены были разрываться между фланговыми зонами и осью поля, и соперники имели хорошие шансы, выйдя из-под прессинга, атаковать через центр;

Иву очень ориентирован на движение соперника. Если кто-то появляется между линиями или начинает активное движение, появившись предварительно перед ним, почти наверняка Иву проследует за оппонентом. Хрестоматийный пример — матч со «Спартаком» и выход на после Хесуса Медины, который просто затаскал казанского опорника подобными открываниями, что окончательно раскрыло центр;

методом удерживания центра при 5-3-2 могло стать использование латералей глубоко в прессинге — так часто и получалось и против соперников с четырьмя защитниками, и против соперников с латералями. В таких случаях самыми опасными становились подвисающие в полуфлангах футболисты, и до них зачастую выдвигались по цепочке внешние центральные защитники, открывая глубину. В том же матче со «Спартаком» Бонгонда раз за разом опережал пытавшегося прибить его в приём Грицаенко — раз за разом это приводило к тому, что «Спартак» мог достаточно легко атаковать большое пространство без латераля и одного из центральных защитников.

Ремонт от Рахимова заключался в усилении средней линии ещё одним игроком. Тренер «Рубина» пожертвовал одним нападающим и желанием всегда прессинговать максимально мощно ради двух вещей – хорошей организации последней линии и компактности между обороной и средней линией. Перейдя на 5-4-1 в обороне, казанцы стали плотнее закрывать центр от проникающих передач, решив попутно проблему растасканных по полю «восьмёрок». Теперь крайнего защитника или латераля соперника зачастую принимает не латераль Казани, а вингер – Вада или Чумич. Это оставляет последнюю линию нетронутой – в ней как были пять футболистов, так и остаётся. Это является большим изменением относительно начала сезона, когда пас соперника на их крайнего защитника мог привести по цепочке к тому, что в последней линии «Рубина» оставались Вуячич и ещё один центральный защитник. При этом Рахимов не потерял в возможностях вылета в быстрые атаки – Чумич даёт даже больше, чем мог бы дать второй нападающий, а наличие Ранджеловича ближе к центру даёт ещё одного игрока, готового быстро переключиться в нападение и атаковать не из ширины, а из близкой к створу позиции.

У меня нет задачи рассказывать об атаках «Рубина», хотя там есть на что обратить внимание. Например, как тот же Ранджелович усиливает верхнюю линию включениями шестым игроком, или как Грицаенко раскрылся в качестве подключающегося центрального защитника (очевидно, ему нынешний способ игры нравится больше всех – это видно по его реакции на поле; отдав вчера прекрасную по мысли проникающую на Чумича, Алексей перестарался по силе и моментально отреагировал на обычный эпизод так, будто упустил главный шанс своей жизни). По сути, в том, что сейчас делает «Рубин», многое вдохновлено ЦСКА Владимира Федотова, и временами Казань действует даже чуть качественнее армейцев. В этом плане довольно символично, что к началу зимы «Рубин» и ЦСКА сравнялись по набранным очкам в таблице.

Я постараюсь на примере объяснить, как работает новая оборона Казани и какие принципы соблюдаются при игре без мяча в каждом матче. Итак, матч с «Сочи», позиционная атака соперника.

Матч «Рубина» с «Сочи» Фото: Кадр из трансляции

После разворота атаки на своей половине для дальнего вингера встречать соперника не слишком удобно – в таких случаях это, если не остаётся свободным игрок в ширине, делает левый латераль Безруков, с энтузиазмом ворвавшийся в стартовый состав команды Рахимова.

Фрагмент матча с «Сочи» Фото: Кадр из трансляции

Соперник останавливается и делает поперечную передачу чуть назад – оборона «Рубина» делает несколько шагов вперёд, увеличивая компактность между линий и без лишних мыслей оставляя нападающего вне игры. Безруков спешит в свою позицию, так как у «Сочи» в ширину начал отваливаться один из нападающих.

Фрагмент матча с «Сочи» Фото: Кадр из трансляции

Передача идёт как раз на него, и здесь важно, что левый центральный защитник Грицаенко остаётся в позиции (спустя мгновение он бросит взгляд в штрафную: пуста ли она, чтобы понять, стоит ли опускаться ниже, а не выдвигаться шире), а до принимающего мяч игрока добегает Безруков. Линия к этому моменту остаётся терпеливо выше нападающего «Сочи» – это как раз позволяет держать штрафную пустой, а значит, для атаки сопернику нужны дополнительные промежуточные передачи.

Фрагмент матча с «Сочи» Фото: Кадр из трансляции

Безрукова начали обыгрывать к центру, увеличивая вероятность подачи в штрафную. Как только эта вероятность возникает, Вуячич перебегает нападающего и разворачивается к нему лицом, готовый сыграть 1 в 1 против возможного навеса или прострела. Ранджелович остаётся в страховке для Безрукова, но забегание начинается и со стороны боковой линии поля.

Фрагмент матча с «Сочи» Фото: Кадр из трансляции

Это забегание максимально дисциплинированно отрабатывает Чумич – все вбегания при фланговой игре «Рубин» старается контролировать максимально чётко (проблемы возникают при ситуациях, когда фланговая передача готова без промежуточных пасов — об этом позже). Тесленко присоединяется к Вуячичу, переключаясь на возможную персональную игру, если передача пойдёт в штрафную.

Фрагмент матча с «Сочи» Фото: Кадр из трансляции

«Сочи» лишён возможности моментально сыграть в штрафную, это заставляет команду сделать ещё одну промежуточную передачу назад. Здесь очень важны шаги вперёд и роль Вуячича, который в каждом матче выгоняет своих партнёров играть выше. Эти несколько метров, которые проделаны последней линией по передаче назад кажутся незначительными, но жизненно важны как принцип — штрафная снова оказывается зачищенной, нападающим приходится отскакивать или оставаться вне игры. Чумич при этом дисциплинированно сел в позицию латераля за Безрукова, который преследовал оппонента до опорной зоны.

Фрагмент матча с «Сочи» Фото: Кадр из трансляции

Соперник снова играет во фланг, Вуячич и Тесленко опять переключаются на игру по соперникам, Чумич встречает передачу из позиции латераля, и мы снова видим, как максимально дисциплинированно контролируется вбегание – на этот раз в полуфланге, его сопровождает Ранджелович, не позволяя сопернику отдавать проникающую передачу к границе штрафной площади. У «Сочи» закончились игроки для промежуточных передач, и Безруков после очередного паса назад легко выдавливает соперника в аут.

Принципы контроля вбеганий при фланговой игре, переключения на персональную опеку в штрафной, контроля глубины за счёт оставления в последней линии пяти игроков и шагов вперёд по передаче назад дисциплинировали игру «Рубина» в конце осени. Важным остаётся и принцип компактности, который соблюдается не только в низком блоке, но и выше на поле. Давайте посмотрим на ситуацию из матча с ЦСКА.

Фрагмент матча с ЦСКА Фото: Кадр из трансляции

У соперника открытый мяч на центральной оси, но крайне важно, что защита не начинает валиться, а оставляет нападающего вне игры и здесь. Это только кажется простым, потому что на такого большого форварда, как Антон Заболотный, тяжело не реагировать — обороняясь по ощущениям, интуитивно, тебе всегда захочется держать его перед собой. Но команда Рахимова раз за разом в таких ситуациях терпит, добиваясь главного: последняя линия не бежит назад раньше времени, расстояние между защитой и средней линией не растёт, пространство между линий тоже не увеличивается. Особых вариантов для игры у ЦСКА нет.

Может, против Заболотного так играют все? Это не так. Вот стандартная история — «Крылья Советов» здесь формально тоже удерживают пять игроков в последней линии.

Фрагмент матча ЦСКА и «Крыльев Советов» Фото: Кадр из трансляции

Центральный защитник начинает садиться за Заболотного, что заставит и остальную линию сесть на его уровень. Это увеличивает расстояние между линиями и автоматически даёт ЦСКА больше вариантов для игры.

Проблемы у «Рубина» чаще всего возникают в двух ситуациях — при фланговой игре без вбеганий (то есть пас пошёл во фланг, и оттуда сразу пошла подача — так было в Екатеринбурге, и Казань заканчивала матч с шестью игроками в последней линии) и при максимальном насыщении центральной оси игроками соперника. В этом контексте, как ни парадоксально, команде Рахимова сложнее с «Факелом», чем со сбалансированно располагающимся на поле ЦСКА. Вот короткий пример, как возникают такие моменты, нарушающие компактность между казанских линий.

Фрагмент матча «Рубина» с «Факелом» Фото: Кадр из трансляции

Мяч примерно в той же точке, что и в игре с ЦСКА, но разница заключается в том, что у «Факела» здесь сразу пять игроков между линий на центральной оси – стандартная ситуация в этом матче. Это сильно разбалансирует «Факел», но пока у «Рубина» бывают сложности, чтобы давить на линию обороны соперника в ситуациях, когда тот позволяет на себя давить. Открывание Аппаева за спину в целом правильно контролируется Вуячичем, но это неминуемо приведёт к тому, что пространство между линий вырастет, а у Воронежа там толпа игроков.

Фрагмент матча с «Факелом» Фото: Кадр из трансляции

Как только компактность нарушается и передача идёт между линий, начинается пожар — максимум игроков «Факела» рвут по центральной оси, а Аппаев, с которого эпизод начался, отваливается во фланг и делает моментальную фланговую подачу при хорошем наполнении штрафной игроками Воронежа. Такие ситуации – основная сложность в целом хорошо организованной обороны «Рубина», и здесь заключается главный потенциал для дальнейшей работы Рашида Рахимова. Для их минимизации нужно либо работать над тем, чтобы выдавливать открывания за спину более горизонтально (не нарушая компактности), либо организовывать давление на защитников таким образом, чтобы те не могли спокойно продвигать мяч между линий.

В любом случае наблюдать за тем, как трансформируется «Рубин» по ходу сезона, крайне интересно.

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