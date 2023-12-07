Роналду обломал сенсацию, а клуб Пеле исторически провалился. Чумовая развязка в Бразилии

В Бразилии завершился самый непредсказуемый сезон за последние годы. Пускай и выиграл его фаворит — футболисты «Палмейраса» во второй раз подряд подняли над головой чашку, хотя ещё три месяца назад на них мало кто ставил. Ведь в Серии А был другой доминант — «Ботафого». Однако эта команда умудрилась упустить 16-очковое преимущество и вообще вывалилась из тройки.

В нижней части таблицы тоже интересно — «Сантос» на финише проиграл три матча подряд и впервые за 111 лет вылетел из высшей лиги. Такого им точно не простят.

Как «Ботафого» умудрился слить такое преимущество? В этом винят Саудовскую Аравию

Вообще, команда не считалась фаворитом. В сезоне 2022 года она только вернулась из Серии Б, но с приличными амбициями. Всё дело в том, что клуб купил американский бизнесмен Джон Текстор — в его управлении уже находились «Лион» и «Кристал Пэлас». И главное решение, которое изменило расклад сил, принял именно он — пригласил на должность главного тренера Луиша Каштру, который много лет работал ассистентом в «Порту», а с 2019 по 2021 год трудился в донецком «Шахтёре».

Первый сезон получился притирочным — «Ботафого» стал 11-м. Но во втором расклад сил резко изменился. Очень неожиданно. Ведь состав команды Каштру был всего 12-м по общей стоимости, а самый дорогой футболист — 19-летний Матеус Насименту (€ 9 млн). Вряд ли вы про него слышали. Им не интересовался «Зенит», «Реал» или «Ман Сити». В последние годы он даже не вызывается в юношеские сборные. Но это не помешало Каштру сплотить игроков и выдать сумасшедший старт.

Луиш Каштру в «Ботафого» Фото: ФК «Ботафого»

После 12 туров команда везла ближайшим преследователям восемь очков. Но дальше случилось ожидаемое: Криштиану Роналду вспомнил про хорошо ему знакомого Каштру и убедил «Аль-Наср» сделать предложение, от которого не отказываются. Оклад португальского тренера одномоментно увеличился в четыре раза, плюс появилась возможность поработать с национальной звездой. Текстор всё понял — возможности удержать Каштру у него не было.

Временно клуб возглавил Клаудио Касапа — при нём случились три победы. Но потом владелец привёз нового спеца — Бруну Лаже, который до этого работал в «Бенфике». Начиналось всё неплохо. После 19 туров (окончание первого круга) «Ботафого» вёз конкурентам уже 16 очков. Казалось, такое преимущество упустить нереально.

Однако дальше начался кошмар. Всё как в лучших драматических сериалах: травмы лидеров, неудачное летнее трансферное окно с приглашением 35-летнего Диего Косты, который провалил осенний период. Как следствие, Лаже потерял раздевалку. Поражения сменялись ничьими, команда вылетела из Южноамериканского кубка, футболисты стали жаловаться владельцу. После 25-го тура тренера уволили. Но отрыв был ещё целых семь очков.

Бруну Лаже в «Ботафого» Фото: ФК «Ботафого»

Дальше уже агония — принявший команду Лусио Флавио просто не знал, что делать. Примечательными стали два матча с прямыми конкурентами. В 31-м туре «Палмейрас» проигрывал «Ботафого» после первого тайма со счётом 0:3. Во втором тогда ещё лидер чемпионата остался вдесятером и не реализовал пенальти. Итог — 4:3 в пользу «Палмейраса». Через пару недель похожий сюжет в матче с «Гремио». «Ботафого» выигрывал 3:1 к началу второго тайма, но потом Луис Суарес оформил хет-трик. Отрыв сократился до одного очка. Флавио уволили.

Текстор назначил пятого тренера, однако ничего не изменилось. Параллельно он обвинял руководство лиги и судей в коррупции. А «Ботафого» продолжал проигрывать или играть вничью. Последняя их победа случилась 19 сентября. Итог — команду опередили почти все преследователи. И сезон она закончила на пятом месте.

«Палмейрас» с блистательным Эндриком (будущим игроком «Реала») и Артуром (возможно, потенциальным игроком «Зенита») докатился до второго чемпионства подряд. Заслуженно.

А что с «Сантосом»? У клуба первый в истории вылет

Одна из самых титулованных команд Бразилии, за которую в разные годы выступали Пеле и Неймар, впервые с момента основания вылетела из Серии А. Всего было три клуба, которые ни разу не покидали элиту. Теперь остались лишь «Сан-Паулу» и «Фламенго».

«Сантосу» всё испортил кошмарный финиш сезона. По составу команда точно должна была бороться за места в первой десятке, но пять матчей без побед — и вот они уже 17-е. В последнем туре команде было необходимо побеждать совершенно немотивированную «Форталезу» на своём поле, но и там ждал провал — поражение 1:2.

Жёстче всего на происходящее отреагировали болельщики. Ночью после матча в Сан-Паулу было очень жарко. Особенно в районе стадиона. Расстроенные фанаты жгли случайные машины и автобусы, бросали файеры и всячески демонстрировали своё возмущение.

Пришлось даже вмешаться полиции. Ситуацию всё-таки удалось взять под контроль. Но игроков наверняка не оставят в покое ещё долго. И за провал придётся ответить.

Впрочем, не только им — главным виновником происходящего в бразильской прессе называют президента клуба Андреаса Руэду. Однако у клуба скоро выборы нового главы. И возвращаться в элиту придётся уже с ним.