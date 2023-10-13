Матч молодёжек России и топ-клуба Бразилии закончился жёстким хуком нашему игроку

Молодёжная сборная России во время международного перерыва приехала в Бразилию, где проведёт серию матчей с местными клубами. 12 октября команда Ивана Шабарова ушла от поражения в игре со «СКА Бразил» (2:2), а сегодня сыграла с молодёжной командой «Палмейраса».

Наша команда отлично стартовала и на первых минутах играла с большим преимуществом. Вполне логично, что такое давление материализовалось в гол. Игорь Дмитриев протолкнул мяч на Александра Кокшарова, а длинноволосый футболист точно пробил в дальний нижний угол. Отличное начало!

Правда, россияне лидировали в счёте только в течение восьми минут. После аута бразильские футболисты здорово проявили себя в чужой штрафной площади. Эдней да Силва пробросил на Кауана Силву, а удар того пришёлся точно в нижний угол. Вратарь сборной России Богдан Москвичёв не выручил.

До перерыва могли забивать и те, и другие. Бразильский вратарь справился с опасным ударом Никиты Салтыкова, а Илья Родионов в створ не попал. Москвичёв, в свою очередь, вытащил мяч с ленточки после выстрела Артура Марколино. В общем, и те, и другие могли быть недовольны.

В атаке Эдуард Кокшаров (в белой форме) Фото: РФС

На старте второй половины у российской молодёжки появился ещё один прекрасный шанс. Патрик Кампос срубил в своей штрафной площади Ярослава Крашевского — пенальти. К мячу подошёл Кокшаров, у которого появилась возможность оформить дубль. К сожалению, футболист «Краснодара» банально не попал в створ, а вратарь «Палмейраса» угадал направление удара.

Права на видео принадлежат РФС. Видео можно посмотреть в телеграм-канале молодёжной сборной России.

Впрочем, этот промах не сказался на психологическом состоянии российской молодёжки. Спустя примерно 20 минут наши ребята во второй раз огорчили соперника. Дмитрий Кучугура посадил на пятую точку Педро Гомеса, а потом классно пробил в дальний угол. Прекрасное исполнение!

Надо сказать, что после количество моментов нисколько не сократилось. Наш голкипер Москвичёв не один раз спасал команду. Честно говоря, команда Шабарова многое позволила сопернику у своих ворот. Если бы не Москвичёв, то счёт на табло мог быть совсем другим. В целом можно сказать, что бразильские футболисты неоднократно прощали наших игроков.

А на последних минутах на поле вспыхнула настоящая драка. Бразильские футболисты, по всей видимости, были очень раздосадованы результатом и решили применить физическую силу. Дошло до того, что Аллан Элиас прописал с кулака Илье Родионову. Любопытно, что арбитр показал красную карточку и Родионову, и Хосе Педро Жуниору. Эти ребята очень активно толкались после безобразия от Элиаса.

А наши ребята ответили на грубость соперника ещё одним классным ударом от Игоря Дмитриева. Футболист «Урала» здорово прокинул мяч между ног сопернику, а потом пальнул с дальней дистанции и попал точно в дальний угол. Красота!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч ТВ».

Да, «Палмейрас» создал достаточно много моментов, однако и наши ребята частенько беспокоили вратаря соперника. Команда Шабарова одержала первую победу в ходе бразильского турне, 14 октября она встретится с молодёжной командой «Сантоса», а 16-го — с академией «Сан-Паулу».