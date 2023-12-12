Главные провалы топ-клубов в группе ЛЧ. Какой был самым эпичным в XXI веке?

«Манчестер Юнайтед», сезон-2005/2006

Соперники по группе: «Вильярреал», «Бенфика», «Лилль»

Место в группе: последнее (шесть очков)

В 2008-м «МЮ» возьмёт трофей ЛЧ в дождливой Москве, а за два с половиной года до этого даже не выйдет из группы. Более того, команда сэра Алекса Фергюсона заняла последнее место. Не помогли ни Криштиану Роналду, ни Уэйн Руни, ни Райан Гиггз. Просмотр матчей этой группы — особый вид наказания. В 12 матчах команды забили в общей сложности всего 12 мячей! Когда «МЮ» и «Бенфика» выдали на «Олд Траффорд» самый результативный матч (хозяева победили 2:1), впору было открывать шампанское. Кстати, в Лиссабоне тоже было 2:1, но уже в пользу португальцев.

С «Вильярреалом» манкунианцы дважды сгоняли по нулям, а с «Лиллем» набрали всего одно очко (0:0, 0:1). Будете смеяться, но французский клуб прыгнул в Кубок УЕФА с третьего места, забив всего один мяч! «МЮ» тоже набрал шесть очков, но уступил сопернику по личным встречам. «Вильярреал» в итоге выиграл группу с 10 очками и тремя забитыми мячами. Невероятно!