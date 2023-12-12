Главные провалы топ-клубов в группе ЛЧ. Какой был самым эпичным в XXI веке?

На этой неделе завершится групповой этап Лиги чемпионов. Предлагаем вспомнить провальные выступления топ-клубов на этой стадии турнира в XXI веке. Мы отобрали 10 вариантов, которые займут места в соответствии с количеством ваших голосов.
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«Манчестер Юнайтед», сезон-2005/2006
Соперники по группе: «Вильярреал», «Бенфика», «Лилль»
Место в группе: последнее (шесть очков)
В 2008-м «МЮ» возьмёт трофей ЛЧ в дождливой Москве, а за два с половиной года до этого даже не выйдет из группы. Более того, команда сэра Алекса Фергюсона заняла последнее место. Не помогли ни Криштиану Роналду, ни Уэйн Руни, ни Райан Гиггз. Просмотр матчей этой группы — особый вид наказания. В 12 матчах команды забили в общей сложности всего 12 мячей! Когда «МЮ» и «Бенфика» выдали на «Олд Траффорд» самый результативный матч (хозяева победили 2:1), впору было открывать шампанское. Кстати, в Лиссабоне тоже было 2:1, но уже в пользу португальцев.
С «Вильярреалом» манкунианцы дважды сгоняли по нулям, а с «Лиллем» набрали всего одно очко (0:0, 0:1). Будете смеяться, но французский клуб прыгнул в Кубок УЕФА с третьего места, забив всего один мяч! «МЮ» тоже набрал шесть очков, но уступил сопернику по личным встречам. «Вильярреал» в итоге выиграл группу с 10 очками и тремя забитыми мячами. Невероятно!
«Бавария», сезон-2002/2003
Соперники по группе: «Милан», «Депортиво», «Ланс»
Место в группе: последнее (два очка)
То самое время, когда в Лиге чемпионов было два групповых этапа. И вот на первом из них по полной программе опозорилась «Бавария». Сезоном ранее немецкий суперклуб добрался до четвертьфинала, а в 2001 году стал победителем турнира. Но в розыгрыше-2002/2003 «Баварию» ждал настоящий кошмар. За шесть матчей команда не одержала ни единой победы! Она дважды проиграла «Милану» (1:2, 1:2), дважды — «Депортиво» (2:3, 1:2) и оба раза поделила очки с «Лансом» (1:1, 3:3). Кстати, именно после того сезона «Бавария» переманила к себе нападающего «Депортиво» Роя Макая. В двух матчах ЛЧ с мюнхенцами голландец наколотил четыре гола.
«Ювентус», сезон-2022/2023
Соперники по группе: «Бенфика», «ПСЖ», «Маккаби» Хайфа
Место в группе: третье (три очка)
Конечно, у «Ювентуса» были сильные соперники по группе («ПСЖ» и «Бенфика»), но команда Массимилиано Аллегри выступила очень неудачно. Единственную победу туринцы одержали дома, когда обыграли «Маккаби» из Хайфы — 3:1. А все остальные матчи завершились для них поражениями. Так что всерьёз рассуждать о «Юве» как о претенденте на место в плей-офф не приходилось. Клуб дважды уступил «ПСЖ» (1:2, 1:2) и «Бенфике» (1:2, 3:4). Даже гостевая игра с «Маккаби» получилась неудачной — 0:2. Итальянцам ещё повезло, что они опередили израильскую команду по дополнительным показателям и не заняли последнее место.
«Манчестер Юнайтед», сезон-2015/2016
Соперники по группе: «Вольфсбург», ПСВ, ЦСКА
Место в группе: третье (восемь очков)
Ещё один случай, когда «МЮ» сделал своим болельщикам неприятный сюрприз. Вроде бы не самый сильный подбор соперников по группе, но вместо спокойного выхода в 1/8 финала ЛЧ – всего лишь путёвка в Лигу Европы. «Юнайтед» уже давно играл без Роналду, но всё ещё с Руни. Самое интересное, что после четырёх туров у манкунианцев было семь очков. А затем они не обыграли дома ПСВ (0:0) и уступили в Германии «Вольфсбургу» (2:3), пропустив на 84-й минуте. В итоге клуб из Эйндховена опередил «Манчестер Юнайтед» на два очка. В том розыгрыше английский клуб набрал четыре очка в матчах с ЦСКА (1:1, 1:0), проиграл в Нидерландах (1:2) и справился дома с «Вольфсбургом» (2:1).
«Ливерпуль», сезон-2002/2003
Соперники по группе: «Валенсия», «Базель», «Спартак»
Место в группе: третье (восемь очков)
Именно в этом квартете «Спартак» выдал легендарные 1:18, но сейчас речь о другом. «Ливерпуль» дважды бил красно-белых (5:0 и 3:1), однако в четырёх матчах с остальными соперниками набрал всего два очка. Команда Жерара Улье ни разу не забила «Валенсии» (0:2, 0:1) и ни разу не обыграла «Базель» (1:1, 3:3), у которого в составе были братья Яки́ны. Особенно запомнился камбэк мерсисайдцев в Швейцарии. Они ушли на перерыв при счёте 0:3, а к финальному свистку на табло горели две «тройки». Ничего не напоминает? Вот только даже такие геройства не позволили обойти «Базель» — в том матче «Ливерпуль» устраивала только победа.
«Атлетико», сезон-2022/2023
Соперники по группе: «Порту», «Брюгге», «Байер»
Место в группе: последнее (пять очков очков)
Один из самых свежих провалов датирован прошлым сезоном. А ведь всё начиналось для «Атетико» неплохо. В первом туре банда Диего Симеоне дожала «Порту» (2:1). Команды забили все три мяча в добавленное время, а Антуан Гризманн принёс победу хозяевам на 90+11-й минуте! Дальше мадридцы просто забыли, как забивать. Проиграли «Байеру» (0:2) и «Брюгге» (0:2), а потом сгоняли «нулёвку» с бельгийским клубом дома. В 5-м туре «Атлетико» превратил 0:2 в 2:2 с «Байером», но в добавленное время не реализовал пенальти. После поражения в Португалии (1:2) стало понятно: команда Симеоне завершит групповой этапа на последней строчке в группе.
«Манчестер Сити», сезон-2012/2013
Соперники по группе: «Боруссия» Д, «Реал», «Аякс»
Место: последнее (три очка)
«Сити» выступил в группе так, что оставалось только восклицать что-то в духе: «И это чемпион Англии?!» Команда Манчини оказалась в одном квартете с испанским и немецким клубами. Получилось плохо! «Манчестер Сити» навязал борьбу «Реалу», но всё-таки проиграл в Мадриде (2:3), пропустив на 90-й минуте. Потом английский клуб ушёл от поражения в игре с «Боруссией» (1:1) благодаря голу в концовке с пенальти. А дальше были две встречи с «Аяксом». И вместо шести очков «Сити» взял всего одно — 1:3 и 2:2. Потом была ничья с «Реалом» (1:1) и поражение в Дортмунде (0:1). Это сейчас «Сити» — лучший клуб Европы, а в 2012-м всё было не так.
«Интер», сезон-2003/2004
Соперники по группе: «Арсенал», «Локомотив», «Динамо» Киев
Место в группе: третье (восемь очков)
«Локомотив» вышел в следующий этап турнира, несмотря на четвёртую корзину при жеребьёвке. А вот «Интер» довольствовался только третьим местом. Кстати, итальянская команда так и не обыграла команду Юрия Сёмина (0:3, 1:1). Любопытно, что миланцы стартовали в турнире с двух побед. Сначала унизили на «Хайбери» «Арсенал» (3:0), а потом одолели дома киевское «Динамо» (2:1). Но затем что-то пошло не так. В двух матчах с «Локо» итальянская команда набрала всего одно очко, а потом потерпела болезненное поражение от ребят Арсена Венгера — 1:5! В заключительном туре «Интеру» нужна была победа в Киеве, и гости вели до 85-й минуты. Однако пропустили в концовке и уступили второе место «Локомотиву».
«Манчестер Сити», сезон-2011/2012
Соперники по группе: «Бавария», «Наполи», «Вильярреал»
Место в группе: третье (10 очков)
Летом 2011-го «Манчестер Сити» укрепил и без того мощный состав Серхио Агуэро и Самиром Насри. По окончании сезона команда наконец-то стала чемпионом Англии, а вот в клубном супертурнире Европы получилось так себе. Да, «Сити» дважды обыграл «Вильярреал» (2:1 и 3:0), но тогда испанский клуб не набрал ни одного очка. Команда Роберто Манчини даже справилась дома с «Баварией» (2:0), но это было в заключительном туре, когда у соперника отсутствовала какая-либо мотивация. А вот одолеть «Наполи» так и не удалось (1:1, 1:2). Именно поражение в Неаполе стало ключевым для английского клуба. После того матча он потерял второе место в группе, которое больше себе не вернул.
«Милан», сезон-2021/2022
Соперники по группе: «Ливерпуль», «Атлетико», «Порту»
Место в группе: последнее (четыре очка)
Справедливо будет отметить, что «Милану» досталась довольно сложная группа. Рассчитывать на выход в плей-офф из такого квартета было тяжело. Тем не менее итальянцы достойно показали себя на «Энфилде», хоть и проиграли (2:3). А потом было обидное поражение в Италии от «Атлетико». Красно-чёрные забили в первом тайме, а потом пропустили на 84-й и 90+7-й минутах. В двух встречах с «Порту» итальянский клуб набрал всего одно очко (0:1, 1:1), после чего последовала долгожданная победа — в Мадриде над «Атлетико» (1:0). В заключительном туре нужно было побеждать «Ливерпуль». Но вместо этого хозяева потерпели очередное поражение — 1:2.