Полузащитник ЦСКА Обляков: хотели победить «Зенит» дома, но будем побеждать в Питере

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Зенитом», который завершился со счётом 1:1.

«Хороший и равный матч. Получился интересный матч достойных соперников. Были моменты и с нашей стороны, и со стороны «Зенита». Они забили с углового — так бывает. В Питере всё решится.

Рабочий результат. Всё в плановом режиме. Понятно, что хотели дома победить и вели в счёте. Будем побеждать в Питере», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1. Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 апреля.

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