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«Балтика» в финале Пути регионов Кубка России на своём поле сыграет со «Спартаком»

«Балтика» в финале Пути регионов Кубка России на своём поле сыграет со «Спартаком»
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Завершился матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Гости одержали победу в матче со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Аванесян – 4'    

Таким образом, «Балтика» выходит в финал Пути регионов Кубка России, где встретится с московским «Спартаком», который вчера, 1 мая, обыграл «Динамо» со счётом 2:0. С помощью жеребьёвки, которая состоялась сразу после матча между «Ростовом» и «Балтикой», было определено, что хозяином в финале Пути регионов Кубка России будет калининградская команда.

Матч состоится 14-16 мая. Точные дата и время начала игры будут известны позднее.

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