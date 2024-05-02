«Балтика» в финале Пути регионов Кубка России на своём поле сыграет со «Спартаком»

Завершился матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Гости одержали победу в матче со счётом 1:0.

Таким образом, «Балтика» выходит в финал Пути регионов Кубка России, где встретится с московским «Спартаком», который вчера, 1 мая, обыграл «Динамо» со счётом 2:0. С помощью жеребьёвки, которая состоялась сразу после матча между «Ростовом» и «Балтикой», было определено, что хозяином в финале Пути регионов Кубка России будет калининградская команда.

Матч состоится 14-16 мая. Точные дата и время начала игры будут известны позднее.