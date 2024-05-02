Чемпион UFC Топурия: по заработку буду на одном уровне с Криштиану Роналду

Известный боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) Илия Топурия выразил уверенность, что по уровню дохода станет в один ряд с прославленным португальским футболистом Криштиану Роналду.

«Заработок Роналду? Я буду на одном уровне с ним. Я не сомневаюсь. Я бы удивился, если бы добился этого», — приводит слова Топурии talkSPORT.

Напомним, Топурия стал чемпионом UFC после победы в поединке с представителем Австралии Александром Волкановски. Их бой состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Противостояние завершилось победой Илии нокаутом во втором раунде. В общей сложности на счету Топурии 15 побед в 15 боях.

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