Валерий Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче Кубка России с «Балтикой»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России с «Балтикой».

«Индивидуальная ошибка решила исход встречи? Может, и стечение обстоятельств. Волнение… От того, что там неточную передачу делаешь? Ну, их было достаточно на протяжении всего матча. Точно не с волнением это связываю. Прессинг «Балтики» нас не удивил? Да, не удивил. «Балтика» всегда прессингует, особенно в начале матча. Готовились к этому, но вот так [получилось].

В перерыве заменили Байрамяна и выпустили Глебова, так как не хватало надёжности в центре поля? Не то что надёжности не хватало, а не хватало такого человека, как Глебов, который всё знает и понимает. Ну и вместе с Уткиным они больше креатива дают. Тройную замену на 70-й минуте планировали заранее? Прям эту тройку нет, но примерно в это время планировали выпустить игроков, которые не попали в стартовый состав.

Есть ли за что похвалить команду? Похвалить можно за многое. Единственное, что не понравилось, это реализация моментов. Если пять раз со всей силы бить во вратаря, когда можно было бить и не сильно, то это единственное, за что можно не хвалить. Ну а так хотели, могли и создавали моменты, и было всё, кроме гола», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Ростовом» и калининградской «Балтикой» состоялся сегодня, 2 мая. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Гости одержали победу в матче со счётом 1:0. Единственный гол на четвёртой минуте забил полузащитник Тигран Аванесян, точно пробивший по воротам после грубой ошибки «Ростова» при выходе из обороны.