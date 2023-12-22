«Манчестер Сити» или «Флуминенсе» — кто выиграет клубный ЧМ? LIVE

У турнира в любом случае будет новый победитель!

Сегодня, 22 декабря, состоится финал клубного чемпионата мира, который в этот раз проводится в Саудовской Аравии. В главном матче турнира встретятся «Манчестер Сити» и «Флуминенсе». В игре за бронзу чуть раньше сойдутся «Урава Ред Даймондс» и «Аль-Ахли».

Интересно, что «Манчестер Сити» и «Флуминенсе» ранее не брали КЧМ. А это значит, что у турнира в любом случае будет новый победитель. Интригующе! Но для Хосепа Гвардиолы это будет не в новинку – тренер брал трофей с «Барселоной» в 2009 и 2011 годах.

Нынешний клубный ЧМ – последний в привычном виде. Турнир, организуемый ФИФА, в дальнейшем сильно изменится.

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