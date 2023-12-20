«Вопиющий эгоизм ФИФА». Европейские топ-лиги против нового клубного ЧМ

В Саудовской Аравии вот-вот определится победитель очередного клубного чемпионата мира (финал состоится 22 декабря). А параллельно с этим Совет ФИФА определил критерии для квалификации на следующий, который состоится в 2025 году.

Новый розыгрыш пройдёт в новом формате в США. ФИФА приняла решение отдать турнир Америке, потому что, по словам её представителей, страна уже зарекомендовала себя как «проверенного лидера в организации глобальных событий». Кроме того, это позволит США финально подготовиться к чемпионату мира — 2026, ведь, как сказал Инфантино, новый клубный ЧМ будет похож на главный мировой турнир для сборных. Президент ФИФА продвигает обновлённое соревнование как «вершину элитного профессионального футбола», что и понятно: для организации ещё один турнир, да такого масштаба, — способ заработать больше.

Джанни Инфантино президент ФИФА «Клубы играют фундаментальную роль в мировом футболе, и клубный чемпионат мира — 2025 станет важной вехой в предоставлении клубам всех конфедераций подходящей арены, чтобы проявить себя на самом высоком уровне».

Клубный ЧМ-2025 будет длиться месяц — с 15 июня по 13 июля. Всё это время 32 участника будут биться за выход в финал. Восемь групп по четыре команды, две лучшие выйдут в плей-офф — всё и правда как на чемпионате мира. От Европы будет 12 клубов, от Южной Америки — шесть, от Африки, Азии и КОНКАКАФ — по четыре команды, от Океании — одна.

Так как квалификационного турнира не будет, ФИФА установила критерии, согласно которым пройдёт отбор. В расчёт будут брать показатели выступлений клубов всех конфедераций в континентальных первенствах в четырёхлетнем цикле (то есть с 2021-го). Победители получают путёвки автоматически, а вот остальных будут набирать по континентальному рейтингу.

Расчёт для всех, кроме европейских команд, такой:

​​3 очка за победу;

1 очко за ничью;

3 балла за прогресс на каждом этапе турнира.

Для Европы будут учитываться только результаты в Лиге чемпионов, а методология подсчёта будет следующей:

2 очка за победу;

1 очко за ничью;

4 очка за выход в групповой этап;

5 очков за выход в 1/8 финала;

1 балл за переход на каждый последующий этап.

Важный критерий: из одной страны может быть максимум две команды. Исключение — если в течение четырёхлетнего отборочного цикла выявляется более двух победителей Лиги чемпионов из одной страны.

19 из 32 команд уже известны

УЕФА

«Челси» (Англия) — победитель ЛЧ-2020/2021;

«Реал» Мадрид (Испания) — победитель ЛЧ-2021/2022;

«Манчестер Сити» (Англия) — победитель ЛЧ-2022/2023;

победитель ЛЧ-2023/2024;

лучшие команды в четырёхлетнем рейтинге УЕФА (с первого по восьмое место), сейчас точно известны пять клубов: «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту» и «Бенфика»; претенденты ещё на три места — «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Наполи», «Лацио», «РБ Лейпциг», дортмундская «Боруссия» и «Ред Булл Зальцбург».

КОНМЕБОЛ

«Палмейрас» (Бразилия) — победитель Кубка Либертадорес — 2021;

«Фламенго» (Бразилия) — победитель Кубка Либертадорес — 2022;

«Флуминенсе» (Бразилия) — победитель Кубка Либертадорес — 2023;

победитель Кубка Либертадорес — 2024;

лучшая команда в четырёхлетнем рейтинге КОНМЕБОЛ (вероятно, «Ривер Плейт»);

вторая лучшая команда в четырёхлетнем рейтинге КОНМЕБОЛ (вероятно, «Атлетико Минейро»).

АФК

«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — победитель азиатской ЛЧ-2021;

«Урава Ред Даймондс» (Япония) — победитель азиатской ЛЧ-2022;

победитель азиатской ЛЧ-2023/2024;

лучшая команда в четырёхлетнем рейтинге АФК.

КАФ

«Аль-Ахли» (Египет) — победитель Лиги чемпионов КАФ — 2020/2021 и 2022/2023;

«Видад» Касабланка (Марокко) — победитель Лиги чемпионов КАФ — 2021/2022;

победитель ЛЧ КАФ — 2023/2024;

лучшая команда в четырёхлетнем рейтинге КАФ.

КОНКАКАФ

«Монтеррей» (Мексика) — победитель ЛЧ КОНКАКАФ — 2021;

«Сиэтл Саундерс» (США) — победитель ЛЧ КОНКАКАФ — 2022;

«Леон» (Мексика) — победитель ЛЧ КОНКАКАФ — 2023;

победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 2024.

ОФК

«Окленд Сити» (Новая Зеландия) — лучший победитель Лиги чемпионов ОФК в четырёхлетнем рейтинге ОФК (команду уже никому не обогнать в рейтинге).

Лиги объединяются против ФИФА. Говорят, что с ними никто не советовался

FIFPro — глобальный орган, представляющий более 65 тысяч игроков — опубликовал заявление, в котором обвинил ФИФА в «недостаточном внимании к психическому и физическому здоровью футболистов», потому что из-за нового турнира количество времени на отдых значительно сократится. FIFPro указал, что ряд игроков в сезоне-2024/2025 может провести более 80 матчей (за клуб и сборную), а это уже на 10% больше того максимума, что есть сейчас. Кроме того, по стандартам у игроков должно быть 28 дней отдыха в межсезонье, а, учитывая плотность календаря как в национальных первенствах, так и в сборных (в 2024-м как минимум будет Евро), нынешний турнир не укладывается в рамки разумного.

«Подобные нагрузки приводят к истощению, физическим травмам, проблемам с психическим здоровьем, снижению производительности и рискам для продолжительности карьеры, — говорится в заявлении. — Футболисты неоднократно выражали обеспокоенность по поводу растущей нагрузки. К сожалению, объявление ФИФА в марте 2023 года о создании рабочей группы по основам благосостояния игроков не получило дальнейшего развития, а запросы FIFPro о запуске этого процесса остались без ответа. Следовательно, нынешний процесс ФИФА по решению глобальной проблемы календаря матчей не только исключил профсоюзы игроков из обсуждения будущего формата соревнований, но и проигнорировал мнение футболистов, хотя речь идёт об их здоровье, благополучии и производительности».

Травма Гави из «Барселоны» Фото: Siu Wu/Getty Images

Daily Mail сообщил, что Премьер-лига направила официальную жалобу в ФИФА, а подпись под ней поставил Всемирный форум лиг, который представляет 44 ведущие национальные лиги мира, включая Ла Лигу, Серию А и Бундеслигу.

Письмо, по информации издания, вышло резким: в нём указывают на вопиющее пренебрежение благополучием игроков, циничное предпочтение финансовой выгоды вместо честности футбола, на беспорядочность календаря (финал запланирован всего за три недели до старта сезона в национальных лигах), которая повлияет на здоровье игроков. А также на невероятный эгоизм со стороны ФИФА — лиги утверждают, что руководящий орган обращается с клубами как «с пешками в игре, направленной исключительно на пополнение казны».

Арсен Венгер, который сейчас занимает должность руководителя глобального развития ФИФА, впрочем, со всеми обвинениями не согласен.

«Этот турнир будет проводиться каждые четыре года, и, конечно, необходимо соблюдать период отдыха во время соревнований и после них, — цитирует Венгера The Athletic. — Но за последние 20 лет благосостояние игроков резко возросло — посмотрите на питание, достижения медицинских технологий, процесс восстановления после травм. Положительное влияние, которое турнир окажет на клубы, будет огромным. Он увеличит ресурсы команд во всём мире, что поспособствует развитию и конкуренции. В Европе нам повезло, но важно, чтобы мы сделали футбол по-настоящему глобальным. А обновлённый ЧМ даёт шанс другим клубам прогрессировать».