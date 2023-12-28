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Кто из футболистов моложе и старше: тест, квиз по возрасту игроков, Роналду, Месси, Холанд, Винисиус, Беллингем, Мусиала

Угадайте, кто из футболистов моложе. Всё не так очевидно
Георгий Илющенко
Тест на знание возраста футболистов
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Вряд ли у вас получится выбить все 10 верных ответов.

Возраст футболистов ни у кого не вызывает вопросов. Понятно, кто молодой и перспективный, кто уже состоялся, а кто выступает уже пару десятилетий и вскоре завершит карьеру. Но что, если сравнить игроков из одной категории? Сможете отличить, кто появился на свет раньше? Давайте проверим.

Впереди 10 вопросов, но не кликайте на ответы, как следует не подумав — иногда первое впечатление может быть ошибочным, а порой разница в возрасте крайне незначительна.

Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.

По возрасту игроков сравнили. Теперь можно и по трансферной стоимости:
Угадайте, кто из футболистов дороже. Хардкорный тест по трансферным стоимостям
Угадайте, кто из футболистов дороже. Хардкорный тест по трансферным стоимостям
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