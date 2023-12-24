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Трансферная стоимость футболистов, кто дороже: тест на знание, квиз, РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1

Угадайте, кто из футболистов дороже. Хардкорный тест по трансферным стоимостям
Георгий Илющенко
Хардкорный тест по трансферным стоимостям
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Очевидные варианты далеко не всегда верны.

Трансферные стоимости игроков — одна из самых обсуждаемых футбольных тем. Кто подорожал, кто подешевел, кто оценивается дороже — это всегда интересно. По последней теме мы и собираемся вас проверить. Порой определить лучшего крайне сложно. Возможно, у вас это получится, хотя будет трудно.

Впереди 12 вопросов. Желаем удачи! И, чур, не подсматривать ответы на Transfermarkt!

Если тест не отображается, можете пройти его, перейдя по ссылке.

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