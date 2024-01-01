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2023 год в футболе, тест на знание, квиз, главные события года: еврокубки, футболисты, чемпионства, рекорды

Как хорошо вы следили за футболом в 2023-м? 23 вопроса о событиях года
Полина Куимова
23 вопроса о событиях 2023 года в футболе
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Прощаемся с уходящим годом и вспоминаем, что он нам принёс.

2023-й пролетел быстро – вроде только недавно подводили итоги чемпионата мира в Катаре, строили прогнозы на вторую часть сезона-2022/2023 РПЛ и гадали, станет ли «Сити» чемпионом ЛЧ. А сейчас уже подводим итоги очередного ушедшего года. Он получился довольно насыщенным и интересным – «МС» всё же взял Лигу чемпионов, Хвича Кварацхелия стал чемпионом Италии, Арсен Захарян уехал в Европу. Это лишь малая часть того, что произошло в этом году, – остальное предлагаем вспомнить, пройдя наш итоговый тест. 23 вопроса, два варианта ответа в каждом: случилось ли это событие или нет. Будьте внимательны: в некоторых вариантах мы специально вас путаем.

И да: с Новым годом!

Если тест не отображается, можете пройти его, перейдя по ссылке.

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