Тренер «Баварии» Тухель заявил, что Гнабри забьёт гол в первом матче с «Реалом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что нападающий мюнхенцев Серж Гнабри забьёт гол в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Гнабри забьёт. Не могу объяснить, почему я это знаю и как это произойдёт, но это произойдёт», — приводит слова Тухеля известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и мадридским «Реалом» состоится во вторник, 30 апреля, и пройдёт на «Альянц Арене» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. На стадии 1/4 финала престижнейшего еврокубкового турнира «Реал» прошёл действующего победителя Лиги чемпионов, «Манчестер Сити», в то время как «Бавария» оказалась сильнее лондонского «Арсенала».