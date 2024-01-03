10 вещей из футбола 90-х, по которым мы скучаем

Футбол 90-х был особенным: россыпь звёзд, стильная форма, атмосфера на стадионах, азарт, страсть, рубилово на полях. Картинки тех времён вызывают приятную тоску по моментам, когда игра была в первую очередь про любовь, а не про деньги. Мы собрали подборку того, по чему скучаем, и предлагаем вместе с нами отправиться в путешествие по приятным воспоминаниям, а заодно выбрать, чего вам больше всего не хватает сейчас.
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Россыпь звёзд
Главными звёздами современной эпохи стали Криштиану Роналду и Лионель Месси, а в 90-е список талантливых имён был гораздо длиннее. Роберто Баджо, Марко ван Бастен, Роналдо, Лотар Маттеус, Зинедин Зидан, Паоло Мальдини, Эрик Кантона — ну каковы фамилии! Обладатель «Золотого мяча» каждый год был разным, что тоже о чём-то говорит.
Сильные международные турниры
С участием лучших игроков мирового футбола! На Евро и ЧМ почти не было проходных матчей, потому что туда отбирались лишь сильнейшие — на чемпионате мира до 1998-го было по 24 команды (во Франции стало уже 32, и тот турнир стал одним из лучших в истории), на чемпионате Европы участвовало по 16 команд.
Программы о футболе
Олдскульный «Футбольный клуб», «Футбольное обозрение» и «Футбол без границ» — эти программы ждали все любители игры. Тотальное погружение в ностальгию можно оформить по ссылке — там много смешных и интересных историй о том, как обозревали футбол в 90-е!
Другой футбол
Игра была другой — и это логично, ведь прогресс не стоит на месте, и было бы странно, если бы футбол не развивался. Но тогда в нём была душа, что ли. Команды побеждали за счёт интеллекта, нестандартных решений на поле и красивых многоходовых комбинаций. А ещё на поле было много крутых «десяток»!
Российские футболисты за границей
Валерий Карпин, Александр Мостовой, Андрей Канчельскис, Владимир Бесчастных, Дмитрий Аленичев, Игорь Шалимов… И это лишь часть игроков, которые в 90-х зажигали в Европе! Тогда в европейские клубы наши футболисты уезжали смелее и чаще, становились там важной частью команд и оставляли за собой наследие, которым мы гордимся до сих пор.
Крутые футбольные рекламы
Тогда точно знали толк в отличной рекламе с участием футболистов. Все же помнят «добро против зла» со сборной Бразилии? Бренды соревновались в оригинальности, и практически каждая реклама с участием звёзд казалась новым шедевром.
Вкладыши и наклейки
Ulker Final, Cin-Cin Football, BomBibom Sport — многие коллекционировали их вкладыши, а кто-то даже ими играл. У нас уже был большой материал про все самые популярные жвачки — почитать его можно здесь. Помимо вкладышей, ещё были наклейки, которые кто-то собирал в альбомы, кто-то обклеивал дневники и даже тумбочки. Ими тоже менялись, но чаще только повторками — самые ценные оставляли у себя в коллекции!
Открытость и близость футболистов к народу
Игроки, по мнению многих, не страдали звёздной болезнью, а в большинстве своём были обычными людьми, как и все мы. В ответ их никто не упрекал за рассованные по карманам миллионы, а ещё за выпитое пиво и курение — чудеса на поле всё перекрывали.
Пиво на стадионах в России
Были времена, когда на трибунах народ беспрепятственно потягивал холодное пиво. Так продолжалось до 2005-го, пока на законодательном уровне не ввели запрет на продажу алкоголя на стадионах. О возвращении пива говорят уже давно, но процесс то стопорится, то еле-еле двигается — сейчас уже даже с трудом верится, что когда-то дело доведут до конца.
Футбольная мода
Сейчас модно носить винтаж, а ещё стиль blokecore, для которого типичный образ такой: джерси, джинсы или классические штаны, а на ногах — adidas Sambas. Чем старее майка, тем круче. И мы не удивлены, что модники обращаются к моде футбола 90-х: тогда форма была яркой, местами даже чрезмерно вычурной, но весьма оригинальной. Какие только орнаменты и цвета не встречались на безразмерных джерси! Клубы тоже любят ностальгировать по тем временам — именно поэтому многие современные коллекции отсылают к легендарным комплектам тех времён.