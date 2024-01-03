10 вещей из футбола 90-х, по которым мы скучаем

Футбол 90-х был особенным: россыпь звёзд, стильная форма, атмосфера на стадионах, азарт, страсть, рубилово на полях. Картинки тех времён вызывают приятную тоску по моментам, когда игра была в первую очередь про любовь, а не про деньги. Мы собрали подборку того, по чему скучаем, и предлагаем вместе с нами отправиться в путешествие по приятным воспоминаниям, а заодно выбрать, чего вам больше всего не хватает сейчас.

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