«Футбольные» жвачки из 90-х. Собрали вкладыши нашего детства

Мы продолжаем ностальгировать – это всё же лучше, чем причитать о коронавирусе, правда?

Как одевались футболисты и тренеры 20 лет назад. Ностальгируем по моде 90-х Вспоминаем яркие и неординарные тренды той эпохи и показываем главных законодателей моды российского футбола.

Жвачка в СССР, или При чём тут давка в «Сокольниках»

В СССР долгое время не было жвачек – резинка, как и кока-кола, напрямую была связана с Западом, а значит, считалась символом чего-то враждебного. Народ жевал смолу, бересту или твёрдый битум, который называли гудроном, а настоящая жевательная резинка доставалась только счастливчикам, из-за границы. Первая попытка произвести отечественную жвачку была предпринята в 1968 году эстонской кондитерской фабрикой Kalev, но её тут же запретили: мало того что привычка вредная, так ещё и пропагандирующая капитализм. Рассказывают, что в открытом доступе жевательная резинка была только у космонавтов, так как в невесомости процесс чистки зубов достаточно проблематичен.



События весны 1975 года заставили советских политиков пересмотреть взгляды на «символ капиталистического образа жизни».

В марте в СССР из Канады прилетела юношеская хоккейная команда «Barrie Co-op», чтобы провести серию товарищеских матчей с советскими сверстниками. Спонсором этой поездки стал производитель жевательной резинки Wrigley, поэтому, по условиям контракта, канадцы должны были бесплатно раздавать пластинки. Они это безукоризненно выполняли, пока после очередного матча в Сокольниках не произошла трагедия: началась давка, в которой погиб 21 человек.



— Когда люди узнали о раздаче жевательной резинки, они побежали на ту часть балкона: вроде бы снизу от автобуса туда кидали жвачку, — вспоминал работник ледового дворца. — Наверное, что-то не долетало и падало на землю. Все решили побежать за ней по лестнице, не зная, что юго-восточный выход закрыт. Там была так называемая накопительная площадка. Очевидно, там всё и началось. Кто-то споткнулся, упал — и… Навалились друг на друга, образовалась куча-мала…



Подробнее об этой истории можно почитать в нашем большом материале.

Без выхода Марат Сафин и Александр Малышев рассказали о трагедии, произошедшей почти 40 лет назад после матча юниоров СССР и Канады.

Это событие, да и надвигающаяся Олимпиада-80 повлияли на решение политбюро ЦК КПСС: советской жвачке быть.



Эстонская фабрика Kalev усовершенствовала рецептуру и наконец выпустила свою жевательную резинку – и неважно, что почти на десять лет позже. Созданием нового продукта также занимались в Ереване и Ростове-на-Дону, а чуть позже к производству подключилась фабрика «Рот Фронт». Стоила жвачка недёшево – 50 копеек за пачку, но найти на прилавках её всё равно было сложно.



Импортная жевательная резинка появилась в СССР только в 1990-1991 годы, и это было настоящее разнообразие: Donald со вкладышами-комиксами, всем известная Turbo, Lazer со вкладышами с военной техникой и футбольный Final.

Ulker Final

Первая серия турецких жвачек Final была приурочена к ЧМ-86, который проходил в Мексике. Что интересно, на вкладышах были не все команды-участницы, а только лучшие 10 (из 24) – Аргентина, ФРГ, Франция, Бельгия, Бразилия, Испания, Мексика, СССР, Италия и Англия.

Тогда производители жвачек брали фотографии из журналов, брошюр, постеров и каталогов, чтобы сэкономить на покупке авторских прав, и Ulker не стали исключением. Посмотрите на стикер Panini Mexico-86 и Final-86 (его ещё называют red – за красные цифры в углу) – замечаете поразительное сходство? Да, турки не стали заморачиваться и полностью скопировали все фотографии. С дизайном, судя по всему, произошла такая же история.

В 1988 году вышла обновлённая серия Final-88 (black – за чёрные цифры в углу) – в ней появилась сборная Нидерландов, ставшая победителем на чемпионате Европы, но Бразилия, Аргентина и Мексика всё равно остались. Серия вышла ограниченным тиражом в 50 вкладышей, среди которых 5 раз повторялся Гуллит, ван Бастен и Марадона, 3 раза – Ромарио и дважды – Ринат Дасаев.

Ещё один прокол – фотографии Сергея Балтачи (он, кстати, до Евро так и не доехал – получил травму перед турниром) и Олега Протасова в старой форме, а также вкладыш с Георгием Кондратьевым, который не выступал за сборную с 1986 года. В общем, и в этот раз турки сильно напрягаться не стали.

Но спустя два года Ulker исправился — Final-90, которая была приурочена к ЧМ-1990 в Италии, вышла с обновлённым дизайном и увеличенным количеством фотографий команд и футболистов. Это была самая удачная и любимая серия у коллекционеров.

До СССР Final тоже дошёл: сначала в ограниченном тираже Final-86, потом в магазинах появился и Final-90. Жвачка стала очень популярна среди мальчишек: они собирали вкладыши, играли ими, покупали их друг у друга, а самые ушлые даже воровали ценные картинки у зазевавшихся коллекционеров.

«Стоили жвачки от 1 до 2 рублей, цены очень сильно увеличивались от месяца к месяцу, — вспоминает главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко, чьё школьное детство пришлось на пик популярности вкладышей от жвачек. — Для понимания: 2 рубля — это была цена «Спорт-экспресса» весной 1992 года. Мне давали на школьные завтраки 10 рублей, но я, конечно, не завтракал: брал 2-3 номера «СЭ» или 2-3 жвачки, в зависимости от настроения. Продавали их не в обычных продуктовых государственных магазинах, а в так называемых коммерческих — мы их называли «комки» (»пойдём в комок за жвачкой") — палатках, ларёчках, вагончиках, где торговали всяческой заграничной чепухой.

Были варвары, которые играли на вкладыши, но я таким не занимался — через неделю таких игр картинка превращалась в тряпочку.



Ценились, понятно, в первую очередь наши: помню тех же Бубнова, Литовченко, Протасова, Заварова, Хидиятуллина, Олега Кузнецова, Беланова… Ну и мировые звёзды: Марадона, Баджо, ван Бастен, Гуллит. Учитывая, что все СМИ тогда были чёрно-белыми (даже у журналов цветной была только обложка) — эти фотки были для нас мощной темой".



После Final-90 вышли ещё две серии – Final-92 и 93, которые полностью копировали выпуск 1990-го. В 1994-м выпустили жвачку Cup-94, приуроченную к ЧМ в США. Снова обновился дизайн упаковки и вкладышей: портреты футболистов заменили на фото с игр, а рядом добавили короткую справку о футболисте.

Пишут, что Final выходил аж до 2000 года, но после Cup-94 жвачка уже не пользовалась большой популярностью. Сейчас вкладыши можно купить у коллекционеров, которые выставляют раритетные лоты в пабликах «ВКонтакте», на «Авито» и ebay.

«Голы «Реалу» до сих пор перед глазами». 29 лет великой победе «Спартака» 20 марта 1990 года «Спартак» одержал одну из самых славных побед в истории клуба — в Мадриде над «Реалом». Вспоминаем её с героем той игры.

Cin-Cin Football

Одновременно с Final-90 вышла Cin Cin Football – в народе её называли то «Чин-Чин», то «Кин-Кин», хотя на деле правильно вообще «Джин-Джин». Отличались вкладыши этой жвачки многим: во-первых, здесь не было фотографий команд, а футболисты были изображены в игровых моментах. Во-вторых, номера 7,9,17, 27, 39, 50, 59, 64 и 67 вышли в двух вариантах – с разными флагами. Вот, например, №17: полузащитник Брайан Робсон с символикой Англии и Великобритании.

А вот полузащитник Ронни Уилан, выступавший за сборную Ирландии, изображён ещё и с флагом… Сирии. Как это вышло, непонятно.

Из сборной СССР в коллекции было шесть вкладышей: Ринат Дасаев, Алексей Михайличенко, Александр Заваров, Василий Рац, Олег Протасов и Вагиз Хидиятуллин.

«Вкладышей Cin Cin у меня в коллекции было меньше всего, почему, уж не помню, — рассказывает Слюсаренко. — Хотя по качеству фоток они были круче остальных: футболисты там были в момент игры, а не просто их портреты. Из наших у меня был только Заваров и Михайличенко. После 1993-94 гг. популярность Cin Cin пошла на спад, после я их уже и не видел».

20 лет назад «Зенит» мог впервые выиграть финал еврокубка. Но Карпин лишил Питер трофея «Зенит» выигрывал в обоих матчах с «Сельтой», а голы Валерия Карпина всё меняли.

BomBibom Sport

BomBibom продавался уже в России в 1992-93 гг., но вкладыши там были с футболистами в форме сборной СССР с Олимпиады-1988 в Сеуле. Помимо игроков попадались спортсмены из других видов.

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А вы собирали вкладыши в детстве?