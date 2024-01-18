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Исследования CIES: будущие звёзды, самые прибыльные клубные академии, игроки из РПЛ

Игроки РПЛ — в числе самых перспективных на планете! Удивительные факты исследования CIES
Дмитрий Демков
Исследования CIES: будущие звёзды
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А «Бенфика» заработала на воспитанниках больше полумиллиарда евро.

Центр футбольных исследований, CIES, за последнее время выкатил несколько работ. В них рассматриваются перспективные футболисты до 21 года и самые прибыльные клубные академии за последние 10 лет.

Перспективу в CIES считали на основе опыта. Рассмотрели игровое время за прошедший год и уровень чемпионатов. После расчётов составили список из 270 игроков: по 30 на каждую из девяти позиций. Лучшими на каждом амплуа признали:

  • вратарь — Гийом Ресте, 18 лет, «Тулуза». Индекс опыта CIES: 77,6;
  • центральный защитник — Джорджио Скальвини, 20 лет, «Аталанта». Индекс: 92,7;
  • левый защитник — Алекс Бальде, 20 лет, «Барселона». Индекс: 95,4;
  • правый защитник — Арнау Мартинес, 20 лет, «Жирона». Индекс: 95,4;
  • опорный полузащитник — Гави, 19 лет, «Барселона». Индекс: 96;
  • атакующий полузащитник — Джуд Беллингем, 20 лет, «Реал». Индекс: 96,2;
  • левый вингер — Алехандро Гарначо, 19 лет, «Манчестер Юнайтед». Индекс: 82,9;
  • правый вингер — Хави Симонс, 20 лет, «Лейпциг». Индекс: 90,6;
  • форвард — Расмус Хойлунд, 20 лет, «Манчестер Юнайтед». Индекс: 88,9.

Отметили и игроков из РПЛ. В число перспективных попали сразу восемь представителей лиги: Андрей Ходанович, Ярослав Михайлов и Эмирджан Гюрлюк из «Оренбурга», Виктор Мелёхин и Андрей Лангович из «Ростова», Никита Салтыков из «Крыльев Советов», а также Сергей Пиняев и Марио Митай из «Локомотива».

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Сборная самых талантливых футболистов U19

Многие из самых перспективных футболистов в списке CIES уже играют в топ-клубах. Интереснее выглядит ситуация с игроками U19. Кто-то из них тоже принадлежит грандам: тут и Эндрик, и Витор Роке, и Уоррен Заир-Эмери. Но есть и те, кто проявил себя только по ходу этого сезона и привлёк внимание скаутов со всего мира.

Гийом Ресте из «Тулузы», которого признали самым перспективным вратарём, регулярно играет в Лиге 1 и в сборной U21 под руководством Тьерри Анри. Немецкий Sky даже сообщает, что Гийома в «Баварии» видят в качестве замены Мануэлю Нойеру.

В центре защиты — цели топ-клубов Йоррел Хато из «Аякса» и Лени Йоро из «Лилля». Первый стал основным после ухода Юрриена Тимбера в «Арсенал», а уже после сезона-2023/2024 может последовать за ним в АПЛ.

Лени сверкнул ещё в прошлой кампании. Сейчас же француз входит в число лучших защитников топ-чемпионатов по проценту выигранных единоборств и точности передач в атаке. Интерес со стороны «Реала», «Баварии» и «ПСЖ» появился ещё летом — «Лилль» будет просить не менее € 90 млн.

Лени Йоро

Лени Йоро

Фото: ANP/Getty Images

Малик Фофана, Оскар Переа и Андрей Борза — самые неизвестные таланты из этой команды. Первый значится в ней ещё игроком «Гента», но на деле уже перешёл в «Лион» за € 17+5 млн.

18-летний Малик — универсальный футболист. В клубе действовал на позиции левого вингбека, в молодёжной сборной Бельгии — вингером. Маленький рост и шикарная игра один на один привели к сравнениям с Жереми Доку, которым Фофана и сам восхищается.

Малик Фофана
Малик Фофана
о Жереми Доку

«Карьерный путь Жереми невероятен, как и его стиль игры. Я пару раз здоровался с ним, но лично незнаком. Очень хотел бы с ним играть!»

Андрей Борза — воспитанник академии Георге Хаджи. Карьеру начал в «Фаруле», где уже в первом полноценном сезоне оформил шесть результативных действий. После этого появился интерес со стороны «Фулхэма», «Фиорентины» и ПСВ. Однако 18-летний румын неожиданно перебрался в бухарестский «Рапид». Видимо, посчитал, что рано покидать родину — нужно ещё набраться опыта.

Андрей Борза во время игры за «Фарул»

Андрей Борза во время игры за «Фарул»

Фото: Flaviu Buboi/Getty Images

У 18-летнего Оскара Переа — типичная для Латинской Америки история: тяжёлое детство, переезды и футбол. В 12 лет он попал в академию «Ла Кантера», где за год забил 70 голов. Через несколько лет за Оскаром пришёл «Атлетико Насьональ» — один из лучших клубов Колумбии. Вингер попал в команду U17, забил семь мячей в чемпионате и получил шанс в основе. Провёл целый сезон-2022/2023, оформил 7+4 и попал в сборную на отбор к Олимпиаде. По слухам, зимой уже может оказаться в Европе.

Самые прибыльные академии: «Бенфика» — мастер продаж!

Воспитанниками CIES считает всех игроков, кто в возрасте от 15 до 21 года провёл в академии минимум три сезона. В итоговый список по прибыльности вошли 100 клубов. Топ-10 выглядит так. Здесь выделяется «Бенфика». Клуб заработал на воспитанниках за последние 10 лет € 516 млн!

  1. «Бенфика» – € 516 млн
  2. «Аякс» – € 376 млн
  3. «Лион» – € 370 млн
  4. «Реал» – € 364 млн
  5. «Челси» – € 347 млн
  6. «Монако» – € 325 млн
  7. «Спортинг» – € 306 млн
  8. «Тоттенхэм» – € 256 млн
  9. «Манчестер Сити» – € 254 млн
  10. «Аталанта» – € 250 млн

Больше всего лиссабонцы получили с продажи этих игроков:

  • Жоау Феликс: 2019-й, в «Атлетико» за € 120 млн;
  • Гонсалу Рамуш: 2023-й, в «ПСЖ» за € 80 млн;
  • Рубен Диаш: 2020-й, в «Манчестер Сити» за € 72 млн.

Следующий в списке – «Аякс». Амстердамцы получили на € 140 млн меньше. На продаже Маттейса де Лигта в «Ювентус» заработали € 85,5 млн, остальные переходы были значительно дешевле:

  • Юрриен Тимбер: 2023-й, в «Арсенал» за € 45 млн;
  • Донни ван де Бек: 2020-й, в «Манчестер Юнайтед» за € 43 млн;
  • Дави Классен: 2017-й, в «Эвертон» за € 27 млн.
Дави Классен

Дави Классен

Фото: Peter Lous/Getty Images

Третьим с отрывом всего в € 6 млн от «Реала» стал «Лион». Основной доход клубу принесли эти продажи:

  • Александр Ляказетт: 2017-й, в «Арсенал» за € 60 млн;
  • Брэдли Баркола: 2023-й, в «ПСЖ» за € 50 млн;
  • Корентин Толиссо: 2017-й, в «Баварию» за € 47,5 млн.

В топ-10 оказались три клуба из Англии. «Монако» на шестом месте благодаря продаже Килиана Мбаппе в «ПСЖ». А «Барселоны» даже нет даже в двадцатке: на воспитанниках заработали всего € 189 млн.

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