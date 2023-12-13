Выбираем лучшего молодого игрока первой части сезона. Среди претендентов 20 человек!

Одна из важных тенденций сезона — доверие молодым футболистам. Причём их используют не только в роли джокеров на последних минутах — во многих клубах они выходят в стартовом составе. Мы собрали всех игроков до 21 года включительно, которые провели в РПЛ не менее 13 матчей, и объединили их в один список. Всего вышло 20 человек. Не попали в него только парни из «Факела», «Зенита», «Ахмата» и «Рубина».
Сейчас предлагаем выбрать, какой молодой футболист запомнился вам больше остальных в первой части РПЛ и кого можно назвать лучшим. В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Даниил Денисов, 21 год, «Спартак», защитник
При всей ротации в «Спартаке» Денисов входит в топ-5 игроков по количеству проведённых матчей в сезоне. И если условный Антон Зиньковский зачастую выходит на замену, то Даниил – игрок стартового состава. Пропустил только две встречи – с «Локо» (1:1) и «Ахматом» (1:2). А выражение Гильермо Абаскаля «Денисов – не Бэтмен» уже останется в истории этого сезона.
Виктор Александров, 21 год, «Пари НН», защитник
Любимый защитник Сергея Юрана не пропустил ни одного матча с 24 сентября. Хотя в начале сезона дважды отсутствовал из-за красных карточек. Но, видимо, Виктор привёл нервы в порядок и заодно стал классно играть в футбол. Не просто так «Пари НН» – одна из самых малопропускающих команд лиги. Александров в этом помогает.
Кирилл Щетинин, 21 год, «Ростов», полузащитник
В этом сезоне Щетинин скорее игрок ротации. Но винить в этом можно только себя. Когда Кирилл в порядке – он в основе. Так было, например, в начале сезона. Но со временем доверия стало меньше. Да и сам завбек уже выглядит не так уверенно. А учитывая, что в центре поля у Валерия Карпина есть хоть какой-то выбор, не факт, что весной Щетинин вернётся в основной состав.
Иван Башич, 21 год, «Оренбург», полузащитник
В ноябре показалось, что Башич будто бы выпал из основного состава, но это было временное решение Давида Деограсии. Вскоре Иван вернулся и продолжает быть важным звеном команды в центре поля. Башич стабилен для своих лет, но, увы, его эффективность часто остаётся незаметной. Хотя главное, что это замечают главный тренер и команда.
Сергей Пиняев, 19 лет, «Локомотив», нападающий
Сергей точно не провёл осень мечты. В первую очередь это связано с нестабильными действиями, из-за которых в октябре-ноябре он периодически оставался в запасе. Но Михаил Галактионов всё равно беззаветно влюблён в Пиняева и готов выпускать его, даже если игра вундеркинда неидеальна. Возможно, именно с таким тренером футболист и будет развиваться.
Олакунле Олусегун, 21 год, «Краснодар», нападающий
Ноябрь-декабрь нападающий провёл точно сильнее, чем старт сезона. Это ощущалось и в игровом времени – Владимир Ивич стал куда чаще выпускать его в основном составе, а со скамейки наблюдать за результативными действиями футболиста. Олусегун – важный элемент в системе тренера. И он точно не захочет его отпускать.
Константин Тюкавин, 21 год, «Динамо», нападающий
В конце октября Тюкавин наконец-то прервал безголевую серию. И с того момента отличился в пяти матчах подряд. А заодно подписал новый контракт с клубом. К Константину по-прежнему огромное доверие от Марцела Лички – 17 выходов основном составе. И наверняка полное ощущение лидерства в атакующей линии.
Виктор Мелёхин, 19 лет, «Ростов», защитник
Ничто не способно сломить доверие Валерия Карпина к этому юному защитнику. Оно появилось ещё в прошлом сезоне, а в этом продолжается. Хотя, как и все остальные, Мелёхин ошибается, «привозит», иногда ловит красные (как в снежном матче с ЦСКА). Но тренер, похоже, убеждён: только через игры можно прогрессировать. И это действительно просматривается. В чём же тогда Карпин неправ?
Сергей Пряхин, 20 лет, «Балтика», полузащитник
С октября у Пряхина всего четыре матча в РПЛ. Зато начинал сезон воспитанник ЦСКА как один из лидеров «Балтики». Но дальше травмы, потеря формы и, как следствие, запас. Однако весной от Сергея точно ждут более очевидного прогресса.
Сергей Волков, 21 год, «Краснодар», защитник
В начале ноября Владимир Ивич пошёл на воспитательную меру и на два матча посадил Волкова в запас. С посылом, что парню надо пересмотреть отношение к футболу. Сработало. После Сергей вернулся в основу с прежней мотивацией и вновь вычищает фланг обороны. Волков продолжает прогрессировать и всё ближе к статусу одного из главных крайних защитников лиги.
Аббос Файзуллаев, 20 лет, ЦСКА, полузащитник
С 24 сентября Аббос – ключевой игрок ЦСКА. Да, в первое время потребовалась адаптация, но осенние месяцы вышли волшебными. Именно тогда он набил свою мощную статистику. Интересно, что узбекистанец выходил не только в чемпионате, но и во всех матчах Кубка России. На морозе и снегу, как и остальным, ему было тяжелее проявить свои качества, однако первую часть сезона парень точно может занести себе в плюс.
Артём Карпукас, 21 год, «Локомотив», полузащитник
Артём – важнейший футболист для нынешнего «Локомотива». Простой факт: когда он получил травму и не играл месяц – команда набрала всего три очка в четырёх матчах. Зато стоило вернуться – и снова пошли победы. Правда, в предпоследнем матче с «Зенитом» Карпукас вновь сломался. Но сам Артём сказал, что к началу зимних сборов будет готов.
Илья Ишков, 19 лет, «Урал», полузащитник
Любимый джокер Виктора Гончаренко в РПЛ. У Ишкова всего одно появление в основе, зато 14 выходов на замену. 15-20, иногда 30 минут – Илья старается использовать их по максимуму. Да, не всегда выходит идеально. Но потенциал очевиден. Не просто так уже говорят об интересе «Зенита».
Игорь Дмитриев, 19 лет, «Урал», полузащитник
Молодой талант, к которому по слухам присматриваются в Петербурге. Неудивительно. Ведь сам Игорь обучался в академии «Зенита». И если ему удастся пережить страшную семейную трагедию (за полтора года он потерял сначала отца, а потом мать), то наверняка из него выйдет очень хороший футболист.
Никита Салтыков, 19 лет, «Крылья Советов», нападающий
Юноша так круто начал сезон в составе «Крыльев», что казалось, будто эта феерия не закончится никогда. Но закончилась – в момент, когда ушли результаты. С середины октября «Крылья» стали валиться, а у Салтыкова с того момента только две голевые передачи. Совсем невзрачно для талантливого парня. Или перегибаем?
Владислав Шитов, 20 лет, «Крылья Советов», нападающий
В начале осени многие восхищались и Шитовым. А Игорь Осинькин даже придумал прозвище парню: «голистый». Но как только ушёл командный результат – ушли и голы. В 20 лет, видимо, и правда тяжело стать лидером и забивать в одиночку. За последние два месяца у Владислава 1+1 в РПЛ.
Итало, 21 год, «Урал», защитник
Бразилец тяжело начинал в России – пропустил первые туры из-за аппендицита, потом привыкал к требованиям, но ко второй половине осени окончательно интегрировался в основу. С 12-го тура он отыграл все матчи в стартовом составе. Да, в большинстве встреч «Урал» уступил, но сам Итало провёл отрезок без явных ошибок.
Никита Кривцов, 21 год, «Краснодар», полузащитник
Кривцов, Пиняев и Тюкавин – три футболиста до 21 года, которые появились на поле во всех 18 турах РПЛ. Причём в 15 матчах Никита выходил в основе. Небольшой спад наступил разве что в декабре, когда дважды полузащитник оставался в запасе. Но именно Никита принёс «Краснодару» победу над ЦСКА после отменного розыгрыша углового. Ивич обожает Кривцова. И тот уже стал лидером полузащиты.
Кирилл Кравцов, 21 год, «Сочи», полузащитник
Полузащитник, с одной стороны, успешно управляет игрой «Сочи» в центре поля. С другой – на фоне командного кризиса ему трудно выделяться. Но сначала Дмитрий Хохлов, а потом и Александр Точилин верили в парня и использовали его по максимуму. Однако не исключено, что зимой Кирилл не пройдёт с командой перестройку и найдет новый клуб.
Мигел, 20 лет, «Сочи», полузащитник
Бразилец – светлое пятно в мрачном образе «Сочи» этого сезона. Начал здорово, но потом агент сообщил, что шансов остаться в клубе у игрока мало. И они будут искать более интересные с точки зрения перспектив варианты. Три матча Мигел не попадал в заявку, а в последних встречах выходил на замену, где ничего не мог сделать. Наверняка зимой мы увидим атакующего полузащитника в новом клубе.