Выбираем лучшего молодого игрока первой части сезона. Среди претендентов 20 человек!

Собрали всех, кто не старше 21 года и провёл минимум 13 матчей в РПЛ.

Одна из важных тенденций сезона — доверие молодым футболистам. Причём их используют не только в роли джокеров на последних минутах — во многих клубах они выходят в стартовом составе. Мы собрали всех игроков до 21 года включительно, которые провели в РПЛ не менее 13 матчей, и объединили их в один список. Всего вышло 20 человек. Не попали в него только парни из «Факела», «Зенита», «Ахмата» и «Рубина».

Сейчас предлагаем выбрать, какой молодой футболист запомнился вам больше остальных в первой части РПЛ и кого можно назвать лучшим. В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.