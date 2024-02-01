Как же мало «Ливерпуль» забил «Челси»! Всего четыре

Лидер АПЛ «Ливерпуль» красиво победил «Челси» на «Энфилде» и увеличил до пяти очков отрыв от «Манчестер Сити» и «Арсенала».

«Челси» на первых минутах вроде бы показал, что готов на равных сразиться с «Ливерпулем» на «Энфилде». Команде Маурисио Почеттино удалась атака, которая завершилась падением Галлахера в штрафной хозяев после контакта с ван Дейком. Очень спорный эпизод! Крайне непростой для понимания, как условное предложение третьего типа. Судья Тирни всё же не стал ставить пенальти, а мнения наверняка разойдутся даже у профессиональных экспертов. Кажется, VAR поддержал бы любое решение в этом эпизоде.

Но потом «Ливерпуль» просто раздавил «Челси» прессингом, контрпрессингом и всем, чем угодно. Когда «красные» наконец забили в середине первого тайма, счёт по ударам был 10:0 в их пользу. Особенно нацелен на ворота был форвард «Ливерпуля» Нуньес. За первую четверть часа Дарвин пробил четыре раза, при этом коснулся мяча в штрафной «Челси» только дважды. Уругваец стрелял издали, когда надо было и не надо. Однажды лондонцев спасли вратарь Петрович и перекладина, а в другом эпизоде — штанга.

Быстрые контрвыпады, забросы за спину в позиционных атаках — у «Ливерпуля» проходило всё. Игроки группы обороны «Челси» просто растерялись от такого головокружительного футбола. Гол был делом времени и состоялся после того, как молодой правый защитник хозяев Брэдли спровоцировал ошибку опытного Чилуэлла и потом сделал передачу на Жоту, а тот — вот ведь наглец! — смело попёр на центрбеков Тьяго Силву и Бадьяшиля, пролез сквозь них и забил волшебный гол.

«Челси» долго приходил в себя, а едва поднял голову, как получил ещё раз. Проводивший второй матч в АПЛ Брэдли добавил забитый мяч к голевой передаче. Эту атаку развернул классным пасом на ход 20-летнему защитнику Диас, а североирландец улетел от Стерлинга и нанёс удар зрелого форварда в дальний нижний угол. Тут снова вмешался VAR — проверяли единоборство Жоты с Чилуэллом. И опять решение в спорной ситуации приняли не в пользу «синих», что сильно опечалило Почеттино.

За 45 минут «Челси» так и не выдавил из себя хотя бы одной попытки удара. «Ливерпуль» же ещё до перерыва мог довести дело до разгрома, когда судья назначил очевидный пенальти за наступ Бадьяшиля на ногу Жоте. Но исполнивший 11-метровый Нуньес послал мяч прямо в стойку. Любит Дарвин штанги и перекладины – этого у него не отнять.

В перерыве Почеттино прогнозируемо сделал замену, причём сразу тройную — вышли Мудрик, Нкунку, Гюсто. И только после этого «Челси» создал первый голевой момент. Вновь команда Почеттино сумела проникнуть в чужую штрафную в начале тайма. Редкий случай, когда «Ливерпуль» вместо быстрого возврата мяча пропустил быструю атаку, и Мудрик получил шанс «на все сто». Украинец бил из убойной позиции, но не прижал мяч — получился удар выше цели. Если хочешь зацепиться за ничью или за победу на «Энфилде», такое нужно забивать.

«Челси» промахнулся, и «Ливерпуль» добил интригу в середине второго тайма. Команда Юргена Клоппа забила простой, как фиш энд чипс, классический британский гол. Но как же классно всё было исполнено игроками «красных»! Ван Дейк вырезал потрясающий длинный диагональный перевод на Брэдли, который создал ширину справа и открылся на одной линии с защитниками «Челси». Тяжеловатый Бадьяшиль не успел сократить расстояние до Конора, который сделал кросс в центр штрафной, а Собослаи занял лучшую позицию и забил головой.

Клопп при счёте 3:0 произвёл четверную замену и, пожалуй, поторопился. Пока свежие игроки входили в игру, а подуставшие ослабили хватку, «Челси» поднял голову и быстро забил. Нкунку здорово разобрался на «носовом платке», находясь под давлением троих защитников. Более того, вскоре Нкунку упал в штрафной «Ливерпуля» на пенальти, тем не менее судья и в этот раз не дал 11-метровый, хотя было похоже на фол.

Но недолго музыка играла для «Челси». «Ливерпуль» быстро вернул себе крупное преимущество. Сначала Нуньес оформил покер (!) из попаданий в штангу/перекладину, после чего решил, что пора менять специализацию — превращаться из бомбардира в ассистента. С его голевой передачи забил Диас. В этой атаке дважды ошибся Бадьяшиль: создал глубину, благодаря чему хозяева избежали офсайда, и упустил колумбийца. Кошмарный матч для француза, впрочем, как и для всего «Челси». Статистика ударов — 28:4 в пользу «Ливерпуля», в створ — 13:3.