Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Ливерпуль – Норвич – 5:2, обзор матча Кубка Англии по футболу, 28 января 2024 года, дубль Диогу Жоты

Первый матч «Ливерпуля» после заявления Клоппа – праздник. Вернулись три ключевых игрока
Григорий Телингатер
«Ливерпуль» – «Норвич» – 5:2
Аудио-версия:
Комментарии
Буквально разорвали «Норвич». Ну а трибуны «Энфилда» отреагировали на интервью главного тренера.

Это был первый матч «Ливерпуля» после заявления Юргена Клоппа. В пятницу тренер объявил, что покидает команду по окончании сезона. Решение стало шоком для болельщиков и на домашний матч многие пришли в шарфах с именем немца.

«Ливерпуль» – «Норвич» – 5:2

«Ливерпуль» – «Норвич» – 5:2

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Что касается самого матча, то Клопп выпустил состав весьма далёкий от основного. Например, в защите помимо Конате оказались Гомес, Куанса и Брэдли. А в центре поля вышел Джеймс Макконнелл, для которого это был дебютный матч в основе «Ливерпуля» (на его счету лишь пара минут в АПЛ). И именно 17-летний полузащитник отдал классную голевую передачу в начале матча на Джонса.

Правда, сразу последовал ответ от «Норвича». Его, кстати, тренирует друг Клоппа, которого зовут Давид Вагнер (они вместе работали в дортмундской «Боруссии»). Гости воспользовались угловым. Гравенберх прикрывал зону у ближней штанги, но туда прибежал Гибсон и первым дотянулся до мяча. Хотел ударить головой, но забил плечом.

Кубок Англии . 1/16 финала
28 января 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 2
Норвич Сити
Норидж
1:0 Джонс – 16'     1:1 Гибсон – 22'     2:1 Нуньес – 28'     3:1 Жота – 53'     4:1 ван Дейк – 63'     4:2 Сайнс – 69'     5:2 Гравенберх – 90+5'    

Молодёжь «Ливерпуля» чувствовала себя раскованно, и уже Брэдли отдал голевую передачу. Отличился Нуньес, который перед этим ещё и пробил в штангу. 20-летний правый защитник почти отдал ещё одну голевую спустя несколько минут, но уже Гакпо умудрился запороть шикарный момент.

Второй тайм фактически начался с ещё одного гола Жоты, который классно открылся под длинную передачу из глубины. Португалец поучаствовал в 10 из последних 11 голов «Ливерпуля» (6 мячей и 4 ассиста). Ну а затем для «Ливерпуля» случилось ещё одно важное событие. Вышли футболисты, которые ещё недавно считались травмированными: Трент, Робертсон и Собослай.

«Ливерпуль» – «Норвич» – 5:2

«Ливерпуль» – «Норвич» – 5:2

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А ещё в начале второго тайма вышел Ван Дейк, который сразу же перехватил капитанскую повязку. Голландцу потребовалось всего семь минут, чтобы отличиться. Защитник неотразимо пробил головой с 11 метров после подачи с углового. На этом интрига в матче, по сути, умерла.

Чем может гордиться «Норвич», так это тем, что забил самый красивый гол в этой встрече. На 69-й минуте Сайнс подобрал мяч в центре поля, немного прошёл и зарядил из-за штрафной в ближнюю «девятку». В этом эпизоде Ван Дейк не выбрасывался и, кажется, просто не верил, что у соперника получится такой удар.

Второй гол «Норвича»

Второй гол «Норвича»

Фото: Кадр трансляции

На большее «Норвич» уже не хватило, а у «Ливерпуля» на 90+5-й минуте отличился Гравенберх (всё-таки Брэдли записал себе второй ассист!). «Ливерпуль» уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Там он встретится либо с «Уотфордом», либо с «Саутгемптоном», которые сыграли вничью (1:1) и отправились на переигровку.

Объясняем, почему столько говорят об уходе главного тренера «Ливерпуля»
Почему все так любят Юргена Клоппа
Почему все так любят Юргена Клоппа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android