«Сосьедад» крупно помог «Реалу»! Остановили лидера, но потеряли несколько игроков

«Реал Сосьедад» без своего российского легионера Арсена Захаряна остановил участника чемпионской гонки – «Жирону».

Захарян, несмотря на информацию о том, что он пропустит этот матч из-за травмы, был включён в заявку «Реала Сосьедад» и попал в число запасных. А вот кого неожиданно не оказалось на поле, так это лучшего бомбардира Примеры Довбика. Нападающего «Жироны», испытывающего мышечный дискомфорт, приберегли к следующей игре с «Реалом».

Список травмированных уже через минуту (!) после начала встречи пополнил защитник «Реала Сосьедад» Одриосола. Первое же касание мяча завершилось для него повреждением колена. Одриосола неудачно поставил ногу, и казалось, что с ним случилось что-то серьёзное. Но Альваро всё же смог сам покинуть поле, так что, вероятно, худшего избежал. А «Реал Сосьедад» с новым правым защитником Арамбуру включил максимальную интенсивность и играл очень дерзко для выездного матча с лидером Примеры. Баски высоко прессинговали каталонцев один в один. «Жирона» отвечала своим прессингом, поэтому футбол смотрелся живо.

Команды настолько успешно мешали друг другу созидать, что первого удара пришлось ждать целую четверть часа. Потом Цыганков едва не забил со штрафного – яркий сейв совершил голкипер Ремиро. Вообще, стандарты «Жироны» были очень опасными. Один потрясающий умно разыгранный угловой (трое «развели» двоих) завершился опаснейшим ударом из пределов штрафной. Наконец, в середине первого тайма хозяева забили. В этом эпизоде феноменально сыграл Савио, сохранив почти потерянный мяч и хитро набросив его в район дальней штанги к линии вратарской, вот только VAR отменил красивый гол из-за офсайда.

«Реал Сосьедад» сбивал кураж «Жироны» фолами и в какой-то мере добился своего. В оставшееся до перерыва время уже баски были ближе к голу. И даже забили, но также из положения «вне игры». Оярсабаль дослал в сетку мяч, неудачно парированный Гассанигой. Ещё один шанс в эти 45 минут команда Иманола Альгуасиля имела, когда улетела в контрвыпад два в один – Блинд каким-то чудом заблокировал передачу Мендеса.

Второй тайм также начался с травмы игрока «Реала Сосьедад». Зимний новичок басков Бекер получил повреждение в странном моменте. Форвард убегал один на один, выиграв единоборство у Блинда, но почему-то не стал сближаться с голкипером и пробил ещё с линии штрафной. Получилось крайне неудачно. Оказавшись на земле, Бекер тут же стал сигнализировать жестами, что ему требуется замена. Видимо, доигрывал эпизод из последних сил, но, казалось, ещё мог сделать несколько шагов, чтобы улучшить позицию. Так или иначе травмы – большая проблема для Альгуасиля перед плей-офф Лиги чемпионов.

«Жирона» в целом как-то потухла после перерыва. Складывалось впечатление, что хозяева утомились в таком интенсивном футболе быстрее гостей. Хотя команда Мичела тот ещё энерджайзер. Но «Реал Сосьедад» увеличил процент владения мячом на 15%-20% на разных отрезках и стал контролировать ход игры. Гол в ворота каталонцев назревал. Сама же «Жирона» играла настолько беззубо, получая мяч, что сумела нанести первый удар в створ Ремиро только за 10 минут до конца. Ей, конечно, очень недоставало Довбика, который забивает в этом сезоне невероятные голы.

В концовке стало понятно, что Захарян в Жироне всё-таки не сыграет. Альгуасиль исчерпал все замены. Скорее всего, после повреждения Арсен мог выйти на поле только в самом крайнем случае. Похоже, тренер поторопился, потому что перед компенсированным временем травмировался ещё и лидер «Реала Сосьедад» Оярсабаль в столкновении с голкипером Гассанигой. «Жирона» попыталась воспользоваться ситуацией и дожать басков – супермомент имел Валери, но не попал из убойной позиции. На победу хозяева не наиграли, а ничья для них – как поражение в чемпионской гонке.