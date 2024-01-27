Захарян сломался уже в первом тайме. Его «Сосьедад» продолжает затухать

От бегущей, агрессивной и яркой команды, которую мы видели осенью, почти ничего не осталось. «Реал Сосьедад» в последнее время и правда затух. Уже нет такой вариативности в атаке, нет большого количества голов, и наблюдать за их матчами стало тяжело. Да, можно списать на травмы и отъезд некоторых игроков. Но вряд ли дело только в этом. Альгуасиль всё понимает, поэтому в последних матчах бросился в эксперименты, отойдя от привычной схемы 4-3-3. С «Сельтой» использовал сочетание с двумя нападающими и четырьмя полузащитниками, а с «Райо Вальекано» команда и вовсе ориентировалась на 5-3-2.

В этой схеме интересная роль досталась Захаряну. Он вышел в тройке полузащитников, но располагался ближе к правому флангу. Совсем непривычно. Учитывая, что все по традиции ждут его либо слева в атаке, либо в полузащите. А тут адаптироваться к новому. Но это ждало не только Арсена, но и всех остальных игроков. Было сложно. Захаряну в том числе.

Например, по ходу 29 минут, которые Арсен отыграл, он часто бросал свою позицию при прессинге, образовывая там огромную свободную зону. Но игроки «Райо Вальекано» не особо были готовы этим пользоваться. Известно, что это та команда, которая сама любит прессинговать или быстро выбегать в атаки. Позиционная игра не их стезя. Но в этой игре все старались играть уж очень компактно. Никто не раскрывался. Максимальная осторожность.

«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» Фото: Ricardo Larreina/ZUMA/ТАСС

Практически весь матч проходил в таком вялотекущем режиме. При этом мяч долго ни у кого не держался. А атаки заканчивались на подходе к штрафной. Много брака, фолов и перехватов. Не такого хотели видеть полные трибуны в Сан-Себастьяне.

Захарян отыграл в матче 29 минут. Всего 12 касаний, три точные передачи и одно выигранное единоборство. 0 ударов, 0 передач под удар или ключевых передач. Но учитывая, что в первом тайме хозяева в принципе всего два раза пробили в створ, Арсена сложно в чём-то упрекать. На 29-й минуте он просто сел на газон, держась за голеностоп. По выражению лица было понятно: игру он вряд ли продолжит. И через минуту отправился в сторону скамейки. Позже выяснилось, что у него растяжение лодыжки. Прогнозов по восстановлению пока нет.

Это уже третья травма Захаряна за полгода в Испании. Ещё раз он пропускал матчи из-за коронавируса. К январю из-за проблем со здоровьем у россиянина минус шесть игр. Вскоре это число увеличится.

Некоторым точно показалось, что травма Захаряна могла помочь команде. Ведь вместо него на поле вышел Брайс Мендес, который в принципе чаще играет и больше знаком с позицией в полузащите. Но нет. Хотя в конце тайма хозяева имели хороший момент, но Димитриевски вытащил удар Субименди.

Во втором тайме на поле несколько раз выбегали врачи, тренеры сделали кучу замен, но болельщики увидели только один удар в створ. От «Реала Сосьедад». У их соперника по итогам матча таких не появилось.

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Для «Сосьедада» это потеря очков. Они и так уже отстали от топ-4 и теперь становятся ближе к борьбе за шестое-седьмое место. И в ближайших матчах им, скорее всего, Захарян не поможет. А учитывая кучу других проблем, не видно, за счёт чего игра команды изменится.