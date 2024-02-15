Бразильский талант устроил пьяный дебош и мог уйти в «Спартак». А теперь зажигает в Европе

В четверг, 15 февраля, пройдут первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. В зимнее окно из участников этого турнира самый дорогой трансфер совершила «Бенфика». Португальский клуб выкупил за € 18 млн нападающего «Сантоса» Маркоса Леонардо. Это ещё одна молодая бразильская звезда в европейском футболе. Матч «Бенфики» с «Тулузой» – повод рассказать о 20-летнем игроке, который мог оказаться… в чемпионате России.

Если верить поступавшей в последнее время информации, лиссабонские «орлы» вели борьбу за Маркоса Леонардо с орлами нашего трансферного рынка – «Зенитом» и «Спартаком». Про московский клуб появлялась противоречивая информация. То ли в самом «Спартаке» решили, что бразилец не стоит таких денег и зарплаты в размере € 2,5 млн в год, то ли это нападающий отказался ехать в Россию, несмотря на предложенный выгодный контракт. Про «Зенит» были новости об интересе к Маркосу Леонардо без конкретики. Учитывая ориентированность чемпиона России на бразильский рынок, это ничуть не удивляло. Так или иначе, трансфер в клуб РПЛ не состоялся. И теперь вряд ли случится, если только форвард не застрянет на скамейке «Бенфики».

Маркос Леонардо – воспитанник «Сантоса». Этот клуб с его замечательной академией подарил миру много ярких игроков, начиная с Короля футбола Пеле и заканчивая лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии Неймара. Конечно, Маркоса Леонардо вряд ли ждёт слава Пеле, но за сборную Бразилии он забивает много. Правда, пока что речь идёт не о главной национальной команде, а о молодёжке «селесао». За сборную Бразилии U20 Маркос Леонардо наколотил 11 мячей в восьми матчах. На чемпионате мира для игроков не старше 20 лет, состоявшемся в 2023 году, нападающий «Сантоса» оформил дубль в ворота Италии, а потом отгрузил по голу Доминикане (в группе), Тунису (в 1/8 финала) и Израилю (в четвертьфинале). Остановил бомбардира только вылет бразильцев. На том турнире он стал вторым снайпером после итальянца Чезаре Казадея из «Челси».

В «Сантосе», несмотря на молодость, Маркос Леонардо становился лучшим бомбардиром последние два года. И в завершившемся сезоне-2023, и в предыдущем сезоне-2022 он забивал по 21 голу во всех турнирах. В чемпионате Бразилии до отъезда в Европу нападающий положил 35 мячей ровно за 100 матчей – солидная статистика для игрока его возраста. Кто-то сравнивал Маркоса Леонардо с Серхио Агуэро. Но для бразильца, наверное, было бы приятнее, если бы его сопоставляли с какой-нибудь местной легендой, а не с аргентинцем.

Маркос Леонардо Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Однако и на солнце бывают пятна. Кажется, Маркос Леонардо, как и положено звезде, парень непростой. Перед уходом из «Сантоса» в «Бенфику» несостоявшийся спартаковец/зенитовец попал в скандал.

В декабре «Сантос» пережил самую настоящую футбольную трагедию. Клуб впервые за 111 лет своего существования выбыл из элиты. За тур до финиша ещё оставались шансы выжить: требовалось победить дома «Форталезу». Перед той игрой Маркос Леонардо и его партнёр по команде экс-полузащитник «Монако» Жеан Лукас, судя по всему, хорошо оторвались. Оба опоздали на тренировку и появились в нетрезвом состоянии.

Бразильские инсайдеры сообщали, что Жеан Лукас быстро попросил прощения за все грехи и вёл себя тихо, а вот Маркос Леонардо извиняться отказывался. Он был взбешён тем, что не попал в стартовый состав на предпоследнюю игру чемпионата с «Атлетико Паранаэнсе» (впервые в сезоне Серии А остался на скамейке) и кричал на партнёров.

Отмечалось, что раздевалка «Сантоса» была «потрясена недисциплинированностью» Маркоса Леонардо. Тем не менее клуб постарался не раздувать скандал перед главным матчем сезона. Главный тренер Марсело Фернандес и технический координатор Алешандре Галло думали об отстранении форварда, но президент «Сантоса» Андрес Руэда как-то разрулил ситуацию. Маркос Леонардо остался в первой команде.

Шеф дал возможность реабилитироваться нападающему в решающей игре с «Форталезой». Маркос Леонардо и Жеан Лукас были включены в основной состав. Но звёзды «Сантоса» снова не оправдали надежд болельщиков. Команда потерпела поражение со счетом 1:2, а Маркос Леонардо отметился только одним ударом в створ и отдал один пас под удар. Ещё две его попытки пробить по воротам заблокировали соперники. Нападающий не совершил результативных действий, выиграл лишь два единоборства из восьми и заработал низкие оценки за матч.

После вылета и смены руководства «Сантос» поспешил продать и Маркоса Леонардо, и Жеана Лукаса. Нападающий, растерявший форму на финише сезона и выдавший восьмиматчевую сухую серию, отправился в отпуск до конца года. А в январе присоединился к «Бенфике».

Немецкий тренер лиссабонских «орлов» Роджер Шмидт сразу дал понять, что не будет спешить вводить в стартовый состав дорогостоящего бразильца (Маркос Леонардо попал в топ-10 новичков по стоимости в истории «Бенфики»).

«Я не занимаюсь магией, чтобы приводить человека в форму за день или за неделю, – сказал Шмидт. – Он не играл в предсезонке, а мы говорим о человеке, у которого был очень длинный сезон. Хорошо, что Маркос Леонардо отдохнул. Он уже произвёл на меня хорошее впечатление, однако ему нужно больше тренировок, чтобы быть на высоте. Это потребует времени. Но мы обязательно придумаем, как связать Маркоса Леонардо с остальной командой».

Пока Шмидт выпускает бразильца только на замену – на 15-20 минут, максимум на полчаса. Но дебют в чемпионате Португалии получился у Маркоса Леонардо крутым. В первых трёх матчах он забил три мяча!

Во встрече с «Риу Аве» нападающему хватило 17 минут, чтобы открыть счёт своим голам за «Бенфику». После подачи справа он нанёс точный удар головой с линии вратарской. В следующем матче с «Боавиштой» бразилец забил через 24 минуты после появления на поле. Анхель Ди Мария в контратаке прострелил вдоль ворот, а Маркос Леонардо прилетел во вратарскую и переправил мяч в сетку в падении левой. Это были домашние игры, а потом бразилец поразил ворота «Эштрелы» на выезде. На сей раз ему потребовалось 18 минут. Новичок «Бенфики» технично реализовал выход один на один двумя касаниями.

Очевидно, в «Бенфике» очень довольны зимним трансфером. Хотя после этого Маркос Леонардо ещё дважды вышел на замену в чемпионате Португалии и не забил. Бразилец уже месяц в команде – за это время можно набрать оптимальную форму, чтобы показать себя в Европе.