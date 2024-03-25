Барриоса перестали вызывать в сборную Колумбии. Почему игнорируют звезду «Зенита»?

Сборная Колумбии удивила футбольный мир, победив Испанию в Лондоне – 1:0. Пусть это была всего лишь товарищеская встреча, такой результат тянет на сенсацию. Всё же испанцы редко проигрывают, а при нынешнем тренере Луисе де ла Фуэнте это случилось ранее только однажды – в выездной игре отборочного цикла Евро-2024 с Шотландией. Остальные 10 матчей под руководством де ла Фуэнте «Ла Фурия роха» выиграла. А вот колумбийцы её потрепали, причём с тремя представителями РПЛ в составе.

За сборную Колумбии сыграли Матео Кассьерра из «Зенита», Хорхе Карраскаль из «Динамо» и Кевин Кастаньо из «Краснодара». Все вышли в стартовом составе, последних двоих заменили в перерыве. А вот главной колумбийской звезды чемпионата России в заявке национальной команды не было. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что зенитовец Вильмар Барриос остаётся самым крутым легионером из Колумбии в нашей лиге. Ключевая фигура чемпиона и лидера РПЛ, балансирующая игру сине-бело-голубых, «злая собака» в опорной зоне и, по слухам, наиболее высокооплачиваемый футболист петербургского клуба. Барриос на все сто отрабатывает свою зарплату в «Зените». А что же в сборной Колумбии?

Прежде место Барриоса в национальной команде не вызывало никаких сомнений. Вильмар выступает за сборную с 2016-го, провёл уже 57 матчей. На ЧМ-2018 в России выходил в основе, а ЧМ-2022 колумбийцы пропустили. Но и на последнем крупном для национальной команды турнире зенитовец был игроком стартовом состава – Кубке Америки 2021 года. В общем, до лета 2022-го, когда Колумбию возглавил аргентинец Нестор Лоренсо, позиции Барриоса в сборной оставались фактическими такими же крепкими, как и в «Зените».

Лоренсо и Барриос уже пересекались прежде, так как с 2012 по 2019 год аргентинец был ассистентом Хосе Пекермана в сборной Колумбии. Потом Нестор ушёл, начал самостоятельную карьеру во главе перуанского «Мельгара», а в июле 2022-го его внезапно назначили главным тренером колумбийской национальной команды. Пока выбор федерации в пользу Лоренсо невозможно назвать ошибочным. Под руководством аргентинца сборная провела 17 матчей, одержала 12 побед, пять раз сыграла вничью и ни разу не проиграла – блестящая статистика!

Нестор Лоренсо Фото: Sportsphoto/Allstar via Getty Images

В отборочном цикле ЧМ-2026 сборная Колумбии идёт на третьем месте в зоне Южной Америки с тремя победами и тремя ничьими. В последних матчах квалификации переиграла Бразилию (2:1, дома) и нашего несостоявшегося соперника Парагвай (1:0, на выезде). Всё это – без Барриоса. Вильмар принял участие только в трёх встречах. В 1-м туре вышел на замену в самой концовке с Венесуэлой (1:0, дома), затем попал в стартовый состав с Уругваем (2:2, дома) и опять вышел на замену в самой концовке с Эквадором (0:0, на выезде). Эти игры прошли в сентябре-ноябре 2023-го.

Следующие пять матчей сборная Колумбии провела без Барриоса. Товарищеская встреча с Румынией, которая состоится 26 марта, станет в этом списке шестой. Зато тренер доверяет Кастаньо, не проходящему пока в основу «Краснодара». Возможно, причина в том, что это разноплановые опорные полузащитники. Барриос – классический разрушитель, вырывающий все мячи у соперников. Кастаньо – более пасующий и склонный к созиданию центрхав оборонительного плана.

Колумбийские СМИ тоже задаются вопросами, связанными с невызовом Барриоса в национальную команду. Например, спортивная редакция сайта Pulzo.com написала в своей статье на эту тему следующее:

«Сейчас почти не за что критиковать тренера Нестора Лоренсо, поскольку он не проиграл ни одного матча со сборной Колумбии, а, наоборот, добился исторических успехов, таких, например, как победы над Бразилией и Германией (2:0 в товарищеской встрече). Однако есть вопросы по поводу выбора им футболистов, поскольку он много раз вызывал игроков, у которых нет стабильности, и игнорирует тех, кто выделяется в своих лигах – в частности Харольда Пресиадо и Хуана Камило Эрнандеса. А в последний раз он удивил всех невключением незаменимого в сборной игрока Вильмара Барриоса, который выступает за петербургский «Зенит» и был очень важен на протяжении нескольких лет. Тренер сказал, что это всего лишь техническое решение и нет ничего личного, поэтому игрок понимал, что ему нужно просто больше работать, чтобы вернуться в сборную».

Затем в материале приводятся слова самого Барриоса в интервью для Primer Tiempo. Говоря о том, как Лоренсо объяснил ему своё решение, Вильмар признался:

«Мы не разговаривали, посыл был ясен. Мы все понимаем, почему это происходит, и самым важным всегда будет благополучие команды. Вне зависимости от того, кто играет. На этот раз мне не позвонили, но впереди долгий путь».

Барриос выражал надежду на то, что его вызовут на товарищеские матчи в марте и затем на стартующий в июне Кубок Америки.

Журналисты сайта Colombia.as.com предполагали в своём тексте, что зенитовец остался вне сборной из-за неудачной игры с Уругваем в октябре, в которой он допускал много брака в передачах. Это был не день Барриоса: он выиграл только четыре из восьми единоборств, совершил лишь один отбор и пасовал всего с 77% точности. По их мнению, именно по этой причине Вильмар оказался в запасе на следующий матч с Эквадором, а с первых минут появился Кастаньо.

В мартовской статье сайта Bolavip.com автор текста рассуждал об опорных полузащитниках сборной Колумбии:

«Нестор Лоренсо, похоже, хочет рискнуть с молодыми игроками и немедленно заменить эту позицию на поле. Он открыл Кевина Кастаньо из «Краснодара», который воспользовался его доверием. Плюс заслуженный вызов получил Хуан Камило Портилья, который хорошо играет за «Тальерес» в Аргентине».

Для «Зенита» и Сергея Семака скорее плюс, что Барриос перестал вызываться в сборную Колумбии. Вместо двух длинных перелётов из России и обратно, которые так или иначе отражаются на состоянии игрока, ключевой хавбек остаётся тренироваться в расположении команды. Но сам Вильмар, кажется, совсем не рад тому, что в 30 лет стал не нужен колумбийской сборной.