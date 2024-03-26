«Всё меньше желания играть». Почему Винисиус заплакал на пресс-конференции

Сборная Бразилии готовится к товарищескому матчу с испанцами, который пройдёт 26 марта в Мадриде. Игра будет особенной для нападающего южноамериканцев Винисиуса Жуниора. Она пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу», где свои матчи проводит «Реал». Именно за него играет звёздный бразилец.

Что Винисиус сказал журналистам

Перед матчем Винисиус посетил пресс-конференцию. Журналисты затронули тему расизма, с которым бразилец нередко сталкивался в Испании. Нападающий «Реала» выдал длинный спич и даже не сдержал слёз, когда говорил, что у него всё меньше желания играть после такого поведения фанатов.

«Довольно печально, что тема расизма затрагивает меня в каждом матче. Это то, что происходит постоянно не только в Испании, но и во всём мире. Я борюсь за то, чтобы подобного больше ни с кем не повторилось.

Чувствую поддержку со стороны товарищей по команде. Надеюсь, что расизма будет меньше. Остаётся только работать и идти по уже начатому пути. Я должен совершенствоваться на поле, ведь мне всего 23 года. От каждого случая расизма мне становится грустно. У меня всё меньше и меньше желания играть. Но я хочу выходить на поле и добиваться успеха. Я борюсь за равенство. Хочу, чтобы у всех была нормальная жизнь.

Мы ведём борьбу, чтобы подобные вещи не повторились не только в Испании, но и во всём мире. Хочу, чтобы ситуация изменилась и на пресс-конференциях мне не задавали вопросов о расизме. Меня расстраивает отсутствие наказания. Важно изменить этот порядок вещей. Если кого-то наказать за расизм, то другие люди перестанут проявлять его. Я не борюсь с испанскими фанатами, я борюсь с расизмом во всём мире.

Есть люди, которые отзываются обо мне хорошо, но есть и те, кому не нравятся мои жалобы. Иногда кажется, что от них ситуация становится только хуже. Я много разговаривал с представителями ФИФА, УЕФА, Ла Лиги. Есть позитивные сигналы, но вести борьбу непросто, потому что расизм не является преступлением. Мало кто знает, что происходит с расистами.

Хотел бы поблагодарить президента Федерации футбола Бразилии. У меня на родине была проделана огромная работа по искоренению расизма. Надеюсь, и другие федерации по всему миру проведут активную работу. Хотел бы поблагодарить за поддержку и своих близких, хотя они тоже страдают.

Я много думал о том, чтобы уехать отсюда. Но если я уйду, то дам расистам то, что они хотят. Останусь здесь, в лучшем клубе мира, чтобы они снова видели моё лицо. Я совершенствуюсь ради того, чтобы радовать болельщиков «Реала». А расисты составляют меньшую часть людей на стадионе. Я продолжу играть за «Реал», потому что президент поддерживает меня. То же самое касается всего клуба. Если я уйду, это будет триумфом для расистов».

Винисиус Жуниор Фото: Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Весной 2023-го фанаты довели бразильца до слёз. После этого он сказал, что Ла Лига принадлежит расистам

Надо сказать, что Винисиус нередко жалуется на расистские оскорбления. К примеру, весной 2023 года болельщики «Валенсии» довели его до слёз. Бразилец так взбесился, что потом принял участие в потасовке и ударил игрока «Валенсии» Уго Дуро в лицо. Правда, перед этим соперник схватил Винисиуса за горло. Бразилец получил красную и уходил с поля с саркастическими аплодисментами.

«Это случилось не в первый раз, не во второй и не в третий, — негодовал после матча Винисиус. — Расизм — это нормально в Ла Лиге. Руководство лиги считает это нормальным, федерация — тоже, а соперники это поощряют. Мне очень жаль. Чемпионат, когда-то принадлежавший Роналдиньо, Роналду, Криштиану и Месси, сегодня принадлежит расистам. Прекрасная страна, которая приняла меня и которую я полюбил, согласилась экспортировать в мир образ расистской страны».

Тогда ESPN (бразильская версия сайта) выкатил инсайд о том, что окружение игрока посоветовало ему сменить клуб. Причина — постоянные расистские оскорбления в матчах. Источник добавил, что сам бразилец хоть и был взбешён случившимся, планировал остаться в «Реале». В итоге Винисиус никуда не ушёл, хотя действительно неоднократно думал об этом, если верить его словам на пресс-конференции.