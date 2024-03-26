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Нападающий Реала Винисиус заплакал на пресс-конференции перед матчем Испания — Бразилия, причины, что он сказал

«Всё меньше желания играть». Почему Винисиус заплакал на пресс-конференции
Кирилл Закатченко
Винисиус Жуниор
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Форвард «Реала» признался, что думал об уходе из клуба в связи с расизмом.

Сборная Бразилии готовится к товарищескому матчу с испанцами, который пройдёт 26 марта в Мадриде. Игра будет особенной для нападающего южноамериканцев Винисиуса Жуниора. Она пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу», где свои матчи проводит «Реал». Именно за него играет звёздный бразилец.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 23:30 МСК
Испания
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
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Что Винисиус сказал журналистам

Перед матчем Винисиус посетил пресс-конференцию. Журналисты затронули тему расизма, с которым бразилец нередко сталкивался в Испании. Нападающий «Реала» выдал длинный спич и даже не сдержал слёз, когда говорил, что у него всё меньше желания играть после такого поведения фанатов.

«Довольно печально, что тема расизма затрагивает меня в каждом матче. Это то, что происходит постоянно не только в Испании, но и во всём мире. Я борюсь за то, чтобы подобного больше ни с кем не повторилось.

Чувствую поддержку со стороны товарищей по команде. Надеюсь, что расизма будет меньше. Остаётся только работать и идти по уже начатому пути. Я должен совершенствоваться на поле, ведь мне всего 23 года. От каждого случая расизма мне становится грустно. У меня всё меньше и меньше желания играть. Но я хочу выходить на поле и добиваться успеха. Я борюсь за равенство. Хочу, чтобы у всех была нормальная жизнь.

Мы ведём борьбу, чтобы подобные вещи не повторились не только в Испании, но и во всём мире. Хочу, чтобы ситуация изменилась и на пресс-конференциях мне не задавали вопросов о расизме. Меня расстраивает отсутствие наказания. Важно изменить этот порядок вещей. Если кого-то наказать за расизм, то другие люди перестанут проявлять его. Я не борюсь с испанскими фанатами, я борюсь с расизмом во всём мире.

Есть люди, которые отзываются обо мне хорошо, но есть и те, кому не нравятся мои жалобы. Иногда кажется, что от них ситуация становится только хуже. Я много разговаривал с представителями ФИФА, УЕФА, Ла Лиги. Есть позитивные сигналы, но вести борьбу непросто, потому что расизм не является преступлением. Мало кто знает, что происходит с расистами.

Хотел бы поблагодарить президента Федерации футбола Бразилии. У меня на родине была проделана огромная работа по искоренению расизма. Надеюсь, и другие федерации по всему миру проведут активную работу. Хотел бы поблагодарить за поддержку и своих близких, хотя они тоже страдают.

Я много думал о том, чтобы уехать отсюда. Но если я уйду, то дам расистам то, что они хотят. Останусь здесь, в лучшем клубе мира, чтобы они снова видели моё лицо. Я совершенствуюсь ради того, чтобы радовать болельщиков «Реала». А расисты составляют меньшую часть людей на стадионе. Я продолжу играть за «Реал», потому что президент поддерживает меня. То же самое касается всего клуба. Если я уйду, это будет триумфом для расистов».

Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Фото: Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Весной 2023-го фанаты довели бразильца до слёз. После этого он сказал, что Ла Лига принадлежит расистам

Надо сказать, что Винисиус нередко жалуется на расистские оскорбления. К примеру, весной 2023 года болельщики «Валенсии» довели его до слёз. Бразилец так взбесился, что потом принял участие в потасовке и ударил игрока «Валенсии» Уго Дуро в лицо. Правда, перед этим соперник схватил Винисиуса за горло. Бразилец получил красную и уходил с поля с саркастическими аплодисментами.

«Это случилось не в первый раз, не во второй и не в третий, — негодовал после матча Винисиус. — Расизм — это нормально в Ла Лиге. Руководство лиги считает это нормальным, федерация — тоже, а соперники это поощряют. Мне очень жаль. Чемпионат, когда-то принадлежавший Роналдиньо, Роналду, Криштиану и Месси, сегодня принадлежит расистам. Прекрасная страна, которая приняла меня и которую я полюбил, согласилась экспортировать в мир образ расистской страны».

Тогда ESPN (бразильская версия сайта) выкатил инсайд о том, что окружение игрока посоветовало ему сменить клуб. Причина — постоянные расистские оскорбления в матчах. Источник добавил, что сам бразилец хоть и был взбешён случившимся, планировал остаться в «Реале». В итоге Винисиус никуда не ушёл, хотя действительно неоднократно думал об этом, если верить его словам на пресс-конференции.

Подробности инцидента с участием Винисиуса:
Скандалище из-за расизма в Испании! Окружение Винисиуса уже советует ему уйти из «Реала»
Скандалище из-за расизма в Испании! Окружение Винисиуса уже советует ему уйти из «Реала»
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