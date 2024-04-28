Миранчук был одним из лучших. «Аталанта» уверенно приблизила себя к Лиге чемпионов

Алексей Миранчук вышел в старте «Аталанты» впервые за три матча — после прощания с «Ливерпулем» в четвертьфинале Лиги Европы. Что с россиянином в основе, что без него бергамаски в последнее время успешны. Тенденция продолжилась и в игре с «Эмполи».

Команда до сих пор бьётся за два трофея и место в Лиге чемпионов, так что ротация неизбежна. Четыре дня назад в кубковом полуфинале с «Фиорентиной» сразу появились Колашинац, Эдерсон, Компейнерс, Де Кетеларе и Скамакка. Теперь — Скальвини, Пашалич, Лукман, Миранчук и Туре. Да, Гасперини поменял всю атакующую тройку.

Если не считать большого количества нарушений, первая половина матча прошла крайне спокойно и практически без опасных подходов. Хотя Миранчук был полезен: запрессинговал вратаря на вынос в аут, заработал в центре поля фол Мале, подал в штрафную на удар через себя Туре (у малийца не получилось), а Луперто остановил его перед штрафной только ценой жёлтой карточки.

Удалось, правда, не всё. В добавленное время Туре на дриблинге забежал в штрафную и покатил россиянину. Ворота были открыты, однако Алексей пробил слишком слабо и не перехитрил Каприле.

Единственный железобетонно голевой момент случился на 40-й минуте. Причём случайно. Лукман слева прострелил в центр. Пеццелла готовился выбить мяч, и тут из-за его спины выскочил Туре. Просмотр VAR — пенальти — мощный выстрел Пашалича в правый от вратаря угол — гол.

Эпизод с назначением пенальти в ворота «Эмполи» Фото: Кадр из трансляции

Второй тайм должен был получиться веселее первого при любых раскладах. Сбылось. На 51-й минуте Лукман устроил шоу: принял в центре поля закидушку Хина, ускорился, обыграл Берешиньского и без сопротивления исполнил в ближний угол с линии штрафной. Каприле потерял ворота и пропустил. Большущий привет обороне «Эмполи».

Осознав преимущество, вскоре Гасперини сделал тройную замену: Джимсити, Руджери и де Рона сменили Колашинац, Эдерсон и Хатебур. Моменты у ворот тосканцев посыпались один за другим: шанс довести счёт до разгромного упустили Лукман, Хин и Миранчук. На Алексея мягко подал Хатебур, а тот оторвался от опекуна и кивнул головой. Но прямо в руки Каприле. Также россиянин неточно бил издали и получил по ногам от Гьяси.

Алексей Миранчук Фото: Chris Ricco/Getty Images

На 73-й минуте Компейнерс сменил Миранчука. Больше ничего интересного не происходило. SofaScore выдал Алексею высокую оценку 7,0 за 56 касаний мяча, 0,57 ожидаемого гола и 0,18 ожидаемого ассиста, три удара (два — в створ), 26 точных передачи из 32 (81%), две успешных попытки дриблинга из трёх, два прошедших навеса из шести, один точный длинный пас из трёх и три заработанных фола (один — на жёлтую). Он был одним из лучших на поле.

В нынешнем сезоне Серии А для попадания в ЛЧ достаточно запрыгнуть в топ-5. И «Аталанта» близка к этому: поднялась на шестое место и отстаёт от «Ромы» лишь на два очка при матче в запасе. А там и «Болонья» близко — отбегала на игру больше и впереди на шесть очков. С римлянами, кстати, встречаться ещё предстоит. В Серии А — точно. Возможно, и в финале ЛЕ.