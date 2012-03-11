"Барселона" победила "Расинг", Месси забил 50-й гол в сезоне

Каталонская «Барселона» в рамках 27-го тура чемпионата Испании победила в гостях сантандерский «Расинг». Игра на стадионе «Эль-Сардинеро» завершилась со счётом 0:2, оба гола у сине-гранатовых забил аргентинский нападающий Лионель Месси. Тем самым Месси довёл до 50 количество голов, забитых им за «Барселону» во всех соревнованиях текущего сезона. Для этого ему понадобилось 43 матча.

Чемпионат Испании

Ла лига. 27-й тур