Куман: Хоакин играл как футболист стоимостью в ? 30

Бывший главный тренер «Валенсии»Рональд Куман признался, что атмосфера в его бывшей команде была далека от идеальной. Напомним, что когда голландец пришёл в клуб, он отчислил из основного состава некоторых футболистов, среди которых были Сантьяго Канисарес и Давид Альбельда. Однако некоторые игроки команды сразу же встали на их защиту. В концовке сезона, когда Куман был уволен, в связи с неудовлетворительными результатами, его место занял Воро, который до этого числился в тренерском штабе команды.

«После того, как мы выиграли Кубок Испании, нам предстояло играть на выезде против „Атлетика“. И так как наш основной голкипер Хильдебранд получил травму, я сказал нашим тренерам вратарей, что хочу поставить в основной состав Канисареса. Хочу отметить, что у меня с ним не было личных конфликтов. Но Воро сказал мне, что я не должен его ставить, ибо это негативно сказывается на команде, и поэтому мне пришлось прибегнуть к услугам нашего третьего голкипера, который был явно не готов для матча такого уровня. А после того, как я покинул клуб, а Воро стал исполнять обязанности главного тренера, Канисарес сразу же стал выходить в числе первых одиннадцати. Футбол давно перестал быть честным.

Меня также раздражало, что футболисты, которых я решил не использовать на поле, продолжали тренироваться вместе со всеми, отравляя атмосферу в команде. А потом такие футболисты, как Хоакин начали их защищать. Он обошёлся „Валенсии“ в? 30 млн, однако играл так, будто стоил всего? 30», — приводит слова Кумана Sporting Life.