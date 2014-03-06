15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Девич присоединился к "Рубину" на сборе в Турции

Девич присоединился к "Рубину" на сборе в Турции
Комментарии

Нападающий Марко Девич присоединился к казанскому «Рубину» на сборе в Турции, сообщает клубный официальный «твиттер»-аккаунт. Напомним, что Девич перешёл в «Рубин» из харьковского «Металлиста». Контракт футболиста сборной Украины с казанской командой рассчитан до декабря 2016 года.

Накануне гол Девича помог сборной Украины выиграть у сборной США со счётом 2:0. Встреча прошла в Ларнаке (Кипр) на стадионе «Антонис Пападопулос».

Девич присоединился к «Рубину» на сборе в Турции

Девич присоединился к «Рубину» на сборе в Турции

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android