Девич присоединился к "Рубину" на сборе в Турции
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Нападающий Марко Девич присоединился к казанскому «Рубину» на сборе в Турции, сообщает клубный официальный «твиттер»-аккаунт. Напомним, что Девич перешёл в «Рубин» из харьковского «Металлиста». Контракт футболиста сборной Украины с казанской командой рассчитан до декабря 2016 года.
Накануне гол Девича помог сборной Украины выиграть у сборной США со счётом 2:0. Встреча прошла в Ларнаке (Кипр) на стадионе «Антонис Пападопулос».
Девич присоединился к «Рубину» на сборе в Турции
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