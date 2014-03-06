Девич присоединился к "Рубину" на сборе в Турции

Нападающий Марко Девич присоединился к казанскому «Рубину» на сборе в Турции, сообщает клубный официальный «твиттер»-аккаунт. Напомним, что Девич перешёл в «Рубин» из харьковского «Металлиста». Контракт футболиста сборной Украины с казанской командой рассчитан до декабря 2016 года.

Накануне гол Девича помог сборной Украины выиграть у сборной США со счётом 2:0. Встреча прошла в Ларнаке (Кипр) на стадионе «Антонис Пападопулос».