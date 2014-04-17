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Григорян: "Ростов" был не настолько хорош, чтобы выиграть с подобным счётом

Григорян: "Ростов" был не настолько хорош, чтобы выиграть с подобным счётом
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер клуба «Луч-Энергия» Александр Григорян прокомментировал результат полуфинального матча Кубка России с «Ростовом». Команда из Владивостока потерпела в Ростове-на-Дону поражение со счётом 1:3. По словам Григоряна, соперник был не настолько хорош, чтобы выиграть с таким счётом.

«Моя команда играла плохо. Командные действия в обороне не поддаются никакой критике. В атаке играли тоже не очень. Соперник давал много возможностей для созидания, но мы не воспользовались шансами. Показалось, что игра все-таки была равная. „Ростов“ был не настолько хорош сегодня, чтобы выиграть с подобным счётом», — цитирует тренера «Советский спорт».

«Сегодня мы рассчитывали на стандарты. Мы всегда делаем на них акцент. Если бы имели оптимальный состав, могли зацепиться за выход в финал. Всё-таки соперник позволил в атаке нам очень много. Был ли пенальти в наши ворота? Семочко сказал, что ничего не нарушал. А во время второй „точки“ игрок „Ростова“ вообще сыграл рукой, когда бежал в атаку», — отметил Григорян.

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