Мойес: хочу работать в команде, играющей в Лиге чемпионов
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес признался, что хотел бы попробовать свои силы в команде, которая будет принимать участие в главном клубном европейском турнире – Лиге чемпионов.
51-летний специалист заявил, что уже отклонил два предложения и в первую очередь будет рассматривать варианты с клубами вне пределов Англии.
«У меня было пару возможностей вернуться на тренерский мостик, но я решил пока ничего не предпринимать. В этом году я почувствовал, что такое Лига чемпионов, и показал всем, что могу работать на этом уровне. Хочу поработать в команде, которая выступает в этом турнире», — цитируют Мойеса английские СМИ.
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