«Крылья Советов» победили «Тюмень», «Сибирь» и «Енисей» сыграли вничью

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над «Тюменью» в рамках 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Единственный гол в начале второго тайма забил Сергей Корниленко.

В Новосибирске местная «Сибирь» разошлась миром с красноярским «Енисеем». Команды не забили друг другу ни одного мяча. Нижегородская «Волга» на последних минутах вырвала победу в матче с «Сахалином». На дубль Никиты Саталкина волжане ответили точными ударами Артура Миносяна, Артура Саркисова и Андрея Козлова.

«Крылья Советов», набравшие 38 очков, остались на четвёртом месте в турнирной таблице. «Волга» с 28 баллами переместилась на восьмую строчку. «Енисей» и «Сибирь» занимают девятое и 11-е места соответственно. «Тюмень» расположилась на 14-й строчке.