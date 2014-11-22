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«Крылья Советов» победили «Тюмень», «Сибирь» и «Енисей» сыграли вничью

«Крылья Советов» победили «Тюмень», «Сибирь» и «Енисей» сыграли вничью
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Самарские «Крылья Советов» одержали победу над «Тюменью» в рамках 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Единственный гол в начале второго тайма забил Сергей Корниленко.

В Новосибирске местная «Сибирь» разошлась миром с красноярским «Енисеем». Команды не забили друг другу ни одного мяча. Нижегородская «Волга» на последних минутах вырвала победу в матче с «Сахалином». На дубль Никиты Саталкина волжане ответили точными ударами Артура Миносяна, Артура Саркисова и Андрея Козлова.

«Крылья Советов», набравшие 38 очков, остались на четвёртом месте в турнирной таблице. «Волга» с 28 баллами переместилась на восьмую строчку. «Енисей» и «Сибирь» занимают девятое и 11-е места соответственно. «Тюмень» расположилась на 14-й строчке.

ФНЛ - Первый дивизион . 21-й тур
22 ноября 2014, суббота. 13:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
0 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Корниленко – 51'    
ФНЛ - Первый дивизион . 21-й тур
22 ноября 2014, суббота. 13:00 МСК
Сибирь
Новосибирск
Окончен
0 : 0
Енисей
Красноярск
ФНЛ - Первый дивизион . 21-й тур
22 ноября 2014, суббота. 13:00 МСК
Сахалин
Южно-Сахалинск
Окончен
2 : 3
Волга НН
Нижний Новгород
1:0 Саталкин – 21'    