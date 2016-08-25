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Слуцкий: из третьей и четвёртой корзин ЦСКА достались самые сложные соперники

Слуцкий: из третьей и четвёртой корзин ЦСКА достались самые сложные соперники
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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением о жеребьёвке Лиги чемпионов, по итогам которой «армейцам» в соперники достались «Байер», «Тоттенхэм» и «Монако».

«Мы уже привыкли, что жеребьёвка Лиги чемпионов редко бывает к нам благосклонна. На мой взгляд, сейчас произошло всё то же самое: из третьей и четвёртой корзин нам достались самые сложные соперники. „Тоттенхэм“, „Монако“ и „Байер“ играют в сильнейших европейских чемпионатах и являются ведущими клубами своих стран.

В любом случае жеребьёвка состоялась, и команды определены. Учитывая, что мы имеем огромный опыт игры с большими клубами, у нас должны быть шансы и возможности на выход из группы», — отметил наставник ЦСКА Леонид Слуцкий в интервью официальному сайту клуба.

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