Стржалковский: Усманов пока не дал ответа о возможном спонсорстве «Динамо»

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что организация вела переговоры с представителями российского бизнесмена Алишера Усманова о спонсорском сотрудничестве ФК «Динамо».
«С представителями Усманова мы встречались по вопросам спонсорства. Но какого-то ответа на данный момент не получено», — передаёт слова Стржалковского корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.
Ранее стало известно, что бюджет «Динамо» в 2017 году будет сокращён более чем на 60%. Текущая задолженность московского клуба без учёта кредитов составляет 806 млн рублей.