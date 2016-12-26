Тарханов: взяли Ломакина в «Урал» не для того, чтобы он сидел на скамье запасных

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал приобретение уральским клубом полузащитника Александра Ломакина, ранее выступавшего за «Енисей». 21-летний футболист заключил с «Уралом» контракт на 4,5 года.
«Мы вели переговоры с «Енисеем» о переходе этого футболиста, и руководство красноярского клуба с сожалением отпустило Александра к нам в «Урал», хотели оставить его у себя. Но я считаю, что его переход в наш клуб – правильное решение. Парень молодой, с большим желанием попробовать себя в Премьер-Лиге. В Красноярске Ломакин хорошо играл и ярко себя проявил.
Это качественный плеймейкер с хорошими данными. У него большой потенциал, который нужно раскрывать. Он быстро развивает атаку и, что очень важно, обладает хорошим ударом с левой ноги, хотя и с правой забил несколько мячей. Мы берём Александра не для того, чтобы он сидел на скамейке запасных, а для того, чтобы играл и приносил пользу команде», — цитирует Тарханова пресс-служба «Урала».