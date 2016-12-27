Клопп: Крауч опять вышел в старте — это показывает, во что хотел играть «Сток»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгром «Сток Сити» в матче 18-го тура АПЛ и отметил роль форварда «гончаров» Питера Крауча, рост которого составляет 198 см. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 4:1 в пользу красных.
«Это была очень сложная игра. Результат не показывает того, насколько нам было трудно. В трёх из четырёх последних матчах с „Ливерпулем“ у „Стока“ с первых минут выходил Питер Крауч — это показывает, как именно они хотели играть. Против такой стратегии трудно защищаться. Может быть, мы могли бы лучше распоряжаться мячом, но команде не хватало терпения. А обороняться против забросов на Крауча правда очень тяжело.
Мы забили красивый гол, а затем и второй. Мы перестроились, и я сказал игрокам, что они двигаются не так хорошо, как могут. Было ясно, что „Сток“ не сможет отыграть в таком темпе оба тайма — слишком большая интенсивность, ведь они вовсю использовали высокий прессинг. Мы лучше распоряжались мячом и заслужили этот результат», — цитирует Клоппа BBC.