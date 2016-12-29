«Крылья Советов» расторгли контракт с Веркотереном

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил о подписании соглашения о расторжении контракта с Франком Веркотереном, который ранее возглавлял самарский клуб. Бельгийский специалист 1 ноября 2016 года покинул команду.
«Соглашение о расторжении контракта с Франком Веркотереном было подписано чуть раньше, а сегодня мы просто оформили все документы и отправили их в РФПЛ на отзаявку и в отдел лицензирования.
С выплатой неустойки всё прошло цивилизованно. Часть денег уже выплачена, также составлен график дальнейших погашений», – сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.