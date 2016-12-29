Бабаян: Ахмедов сказал, что не собирается покидать «Краснодар»

Полузащитник Одил Ахмедов не думает о смене команды и будет готовиться к сезону в составе «Краснодара», рассказал главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян. Ранее СМИ сообщали, что 29-летний узбекский футболист может продолжить карьеру в Китае.
«На данный момент Ахмедов — ведущий футболист сборной Узбекистана, он амбициозный игрок, который хочет приносить пользу „Краснодару“. Я общался с ним в четверг, и он сказал, что не собирается покидать российскую команду, едет на сбор и примет участие в тренировочных матчах „Краснодара“.
На данный момент Одил находится в Ташкенте в отпуске, а не на курортах, как пишут СМИ», — цитирует Бабаяна ТАСС.