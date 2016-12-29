Бывший полузащитник сборной Дании Поульсен завершил карьеру в возрасте 36 лет

Бывший полузащитник сборной Дании Кристиан Поульсен принял решение завершить карьеру футболиста, сообщает Voetbal International.
С лета 2015 года 36-летний Поульсен был без клуба и теперь решил повесить бутсы на гвоздь. Последним клубом хавбека был датский «Копенгаген».
Ранее Поульсен выступал за «Шальке», «Севилью», «Ювентус», «Ливерпуль», «Эвиан» и «Аякс». В активе игрока 92 матча и шесть голов за сборную Дании.
В составе «Севильи» Поульсен выиграл Кубок УЕФА (2006/07) и Суперкубок УЕФА (2006). С «Аяксом» дважды выиграл чемпионат Нидерландов (2012/13, 2013/14).