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Бывший полузащитник сборной Дании Поульсен завершил карьеру в возрасте 36 лет

29 декабря 2016, четверг. 18:09. Футбол
Бывший полузащитник сборной Дании Кристиан Поульсен принял решение завершить карьеру футболиста, сообщает Voetbal International.

С лета 2015 года 36-летний Поульсен был без клуба и теперь решил повесить бутсы на гвоздь. Последним клубом хавбека был датский «Копенгаген».

Ранее Поульсен выступал за «Шальке», «Севилью», «Ювентус», «Ливерпуль», «Эвиан» и «Аякс». В активе игрока 92 матча и шесть голов за сборную Дании.

В составе «Севильи» Поульсен выиграл Кубок УЕФА (2006/07) и Суперкубок УЕФА (2006). С «Аяксом» дважды выиграл чемпионат Нидерландов (2012/13, 2013/14).
Источник: Voetbal International Сообщить об ошибке
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Сборная Дании - Футбол Кристиан Поульсен
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29 декабря 2016, четверг
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