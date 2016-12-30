Балажиц: РФПЛ — очень сильный чемпионат, рад попробовать свои силы в России

Защитник Грегор Балажиц, перешедший в «Урал», прокомментировал подписание контракта с екатеринбургской командой. Игрок из Словении подписал соглашение на 2,5 года.
«Конечно, я очень рад попробовать свои силы в российском футболе. Премьер-Лига – очень сильный чемпионат. Жду с нетерпением первой игры! Конечно, во время сборов предстоит познакомиться с парнями, моими партнёрами по команде. Начинается новый этап в моей жизни. Рад, что в команде выступают сербские игроки – Динга и Панков, которые говорят на похожем языке со мной. Будет проще адаптироваться.
Хотя я всё равно говорю по-русски, так что и с другими парнями в плане коммуникации не будет никаких проблем. Знаю, что у команды непростое турнирное положение. Но надеюсь, что мы будем хорошо настроены весной, станем выигрывать и как можно раньше обезопасим себя от неприятностей», — цитирует Балажица официальный сайт «Урала».