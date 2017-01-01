Роналду: иногда моему сыну говорят, что есть футболист, который лучше его отца

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду сообщил, что хотел бы, чтобы его сын стал футболистом и выступал в роли нападающего.
«Иногда люди говорят моему сыну, что есть футболист, который лучше его отца, но он знает, как на это реагировать. Он умный мальчик, как и я. Часто говорю ему, чтобы он был самим собой и вежливым. Знаю, что ему предстоит пройти через трудные периоды жизни, так как существует много завистников, но он будет счастливым ребёнком.
Конечно, я бы хотел, чтобы мой сын стал футболистом. Знаю, что это тяжело, но он также может быть кем захочет. Я не буду на него давить. Может быть, я немного подталкиваю его в сторону футбола. Если он станет футболистом, хочу, чтобы он был нападающим, а не вратарём», — цитирует Роналду Marca.