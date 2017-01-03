Беленов может перейти в «Рубин»

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры вратаря «Анжи» Александра Беленова является «Рубин», утверждает «Спорт-экспресс». Футболист может присоединиться к казанцам уже на первом сборе, который команда проведёт в Марбелье с 16 по 26 января.
«Никак не могу прокомментировать эту информацию. Первый раз слышу. Я пока в отпуске, нам выдали программу „Анжи“, готовлюсь по ней, всё по графику. Поступит предложение — будем думать. Пока не о чем говорить», — заявил Беленов.
В конце декабря «Анжи» сделал заявление о необходимости продажи ведущих футболистов. Новым владельцем клуба стал Осман Кадиев.
30-летний Беленов в первой части сезона провёл 17 матчей за «Анжи» в РФПЛ и пропустил 18 мячей. В середине декабря футбольный комментатор Тимур Дагуев сообщил, что голкипер продолжит карьеру в «Зените».