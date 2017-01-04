Цауне требуется операция на голеностопе

Латвийскому полузащитнику московского ЦСКА Александру Цауне нужна операция на голеностопном суставе. Об этом ТАСС рассказал врач красно-синих Шагабутдин Керимов.
«У Саши проблема в голеностопном суставе, которая не позволяет ему полноценно тренироваться. Варианты лечения, которые нам предложили в Америке, Германии и Голландии, одинаковы — ему нужна операция на голеностопе», — поведал Керимов.
Из-за повреждения 28-летний футболист в нынешнем сезоне РФПЛ на поле ни разу не выходил. В ЦСКА Цауня играет с 2011 года.