Озил сможет вернуться на поле через неделю

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сможет вернуться на поле уже в следующие выходные, сообщает Daily Mail. Предыдущие две встречи с «Кристал Пэлас» и «Борнмутом» «канониры» провели без одного из своих лидеров, который находился в лазарете из-за гриппа.
Накануне Озил занимался наравне с остальными партнёрами по команде, однако матч Кубка Англии против «Престона» 7 января немцу, вероятно, придётся пропустить.
В нынешнем сезоне 28-летний игрок сыграл в 17 матчах английского чемпионата, забил пять мячей и отдал три голевые передачи.