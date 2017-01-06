Мертенс: уверен, Витсель не спал ночами, чтобы решиться на переезд в Китай

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс прокомментировал переход партнёра по сборной Бельгии хавбека Акселя Витселя из «Зенита» в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Ранее в СМИ сообщалось, что бельгиец может заработать в новом клубе примерно € 50 млн за три года.
«Деньги важны. Уверен, что мой друг, Витсель, не спал несколько ночей, прежде чем согласиться на это предложение. Это сложный выбор, потому что нужно учитывать сразу несколько аспектов. В такой ситуации всегда сомневаешься, сделал ли ты правильный выбор», — цитирует Мертенса Il Mattino.