Легенда «Суонси» Кёртис назначен на пост менеджера по арендованным футболистам

«Суонси Сити» объявил о назначении Алана Кёртиса на пост менеджера по арендованным футболистам. 62-летний Кёртис будет следить за игрой футболистов «лебедей», выступающих за другие команды на правах аренды, информирует официальный сайт клуба.
Кёртис является легендой «Суонси Сити» и отдал клубу более 40 лет жизни. Также Кёртис будет помогать скаутам «лебедей» в отслеживании молодых футболистов.
Кёртис занимал пост исполняющего обязанности главного тренера «Суонси» с 11 декабря 2015 по 18 января 2016 года.