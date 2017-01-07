Экс-тренер «Суонси» Брэдли может возглавить сборную Норвегии

Бывший главный тренер «Суонси Сити» Боб Брэдли может возглавить сборную Норвегии. Местная федерация футбола уже сделала предложение 58-летнему специалисту и ждёт от него ответа, информирует Nettavisen.
Брэдли с 2014 по 2015 год возглавлял норвежский «Стабек» и сумел вывести команду в квалификацию Лиги Европы.
«Суонси» уволил американского специалиста с поста главного тренера менее двух недель назад. Брэдли руководил «лебедями» три месяца и покинул команду, когда она находилась на предпоследней строчке в турнирной таблице АПЛ.