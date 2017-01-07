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175 лет назад
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Почеттино заявил, что станцует танго на поле, если «Тоттенхэм» выиграет АПЛ
7 января 2017, суббота. 11:18.
Футбол
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур»
Маурисио Почеттино
заявил, что станцует аргентинское танго на поле, если «шпоры» выиграют английскую Премьер-лигу.
После 20 туров «Тоттенхэм» располагается на третьей строчке в таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Челси» на семь очков.
«Если мы выиграем Премьер-лигу, я сделаю это в середине поля, никаких проблем», — цитирует Почеттино BT Sport.
Источник:
BT Sport
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Теги
Тоттенхэм Хотспур
Маурисио Почеттино
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