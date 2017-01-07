«Спартак» интересуется защитником московского «Динамо» А. Козловым

Защитник московского «Динамо» Алексей Козлов может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает «Спорт-экспресс».
По информации источника, красно-белые рассматривают кандидатуру 30-летнего футболиста в качестве усиления позиции крайнего защитника.
Алексей Козлов перешёл в «Динамо» из «Кубани» в 2014 году. Его действующий контракт с клубом, по данным источника, истекает летом 2018 года. В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги Козлов провёл за «Динамо» семь матчей, пропустив начало сезона из-за травмы.